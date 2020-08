Remeros que estaban entrenando rescatan a las tres ocupantes de un kayak a la deriva en Muros

0

La Voz de Galicia antón parada

ribeira / la voz 01/08/2020 22:25 h

Las aguas muradanas de Esteiro fueron el escenario, este sábado por la tarde, de un rescate, que afortunadamente se quedó solo en un susto. Tres jóvenes que se encontraban navegando en un kayak de alquiler -todas ellas con el chaleco salvavidas puesto- fueron arrastradas por el viento unos 500 metros al interior de la ría de Muros-Noia.

En ese punto recibieron la ayuda de los integrantes de la AD Esteirana Remo, que se encontraban entrenando sobre la trainera, y pudieron subirlas a bordo para regresar a tierra remolcando la embarcación.

«Cando pasamos ao seu carón dixémoslle que regresaran, pero ao ver que non podían e estaban asustadas, subímolas a bordo», indica Bruno Rodríguez, miembro de la directiva y remero, que explica que no podían quedarse de brazos cruzados y que no es la primera vez que sucede algo así. «Xa ten pasado outras veces con inchables», anota, satisfecho de que todo se quedase en un paseo.