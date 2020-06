Piden a los marineros de la ría de Muros-Noia que eviten el contacto con un arroaz solitario

0

La Voz de Galicia

ribeira 06/06/2020

Desde hace varios meses, los marineros que faenan en la ría de Muros-Noia se encuentran con frecuencia en sus travesías con un arroaz solitario. Pese a que se trata de animales comunes en la zona en cualquier época del año, lo raro es que esté siempre solo, puesto que se trata de una especie que vive en manadas de unos 15 ejemplares de media.

Ante el temor de que sea un animal no aceptado por sus iguales y se encuentra por ello aislado, desde la Xunta de Galicia lanzan una serie de recomendaciones para su cumplimiento por parte de los pescadores. Piden que se eviten las interactuaciones con el arroaz, recordando que se trata de una especie salvaje y no una mascota, al tiempo que solicitan que no se le facilite comida y se evite todo tipo de contacto.

La Xunta plantea a los marineros la necesidad de respetar las áreas de descanso del animal, proponiéndoles que se alejen en caso de que perciban un comportamiento incómodo por su parte. También hace referencia a la importancia de evitar movimientos bruscos de las embarcaciones y acelerones en el entorno del cetáceo.

Este avistamiento no es el primero de un arroaz solitario del que se tiene constancia en Galicia. Entre el 2007 y el 2010 se sigueron los pasos de un ejemplar que frecuentó las costas gallegas y al que se le perdió la pista en el entorno de las islas Lobeiras. La Consellería de Medio Ambiente vigila a estos animales marinos en el marco del convenio firmado con el Cemma.