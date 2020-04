Agentes de Gardacostas y personal de Portos reflotaron una embarcación en Muros

0

La Voz de Galicia A. Gerpe

04/04/2020 12:09 h

Agentes del Servizo de Gardacostas y personal de Portos de Galicia colaboraron el pasado martes en la reflotación del pesquero Río Novo II, que llevaba tiempo inoperativo y se encontraba amarrado en el puerto de Muros. Los trabajos fueron supervisados por el subdirector general del Servizo de Gardacostas, Lino Sexto. Los efectivos que intervinieron en el operativo ayudaron al propietario de la embarcación a achicar el agua que había acumulada en el interior.

En la actuación también participó pesonal de la cofradía de pescadores de Muros. Dado que la embarcación no está activa y carece de combustible en sus tanques no fue preciso desplegar barreras anticontaminación para evitar posibles fugas, según indicaron fuentes de la Consellería do Mar.

Una vez completados los trabajos de extracción de agua, el pesquero quedó estabilizado y, el miércoles, fue sacado del mar y colocado en seco de forma provisional, a la espera de su traslado definitivo fuera del puerto.