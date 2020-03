O pulo da muller no deporte, a debate en Muros

0

La Voz de Galicia Laura Martelo

Muros / Corresponsal 08/03/2020 16:33 h

Conseguíronse moitas cousas, pero aínda queda moito por facer. Esta foi a principal conclusión á que chegaron os poñentes da charla O impulso feminino no deporte, organizada polo Club de Remo Muros coa colaboración do Centro de Información á Muller (CIM), que tivo lugar na fábrica de Sel de Muros durante a tarde do sábado. No recinto déronse cita auténticos referentes e impulsores do deporte muradano, reunidos para reflexionar sobre a situación da muller no deporte, os obstáculos, medos, diferencias e novos retos que se atopan polo camiño.

Trala mesa reuníronse adestradores dos equipos deportivos muradanos, como Fran Figueroa, impulsor e adestrador das Miúdas, ou Dani Canosa e David Pastoriza, adestrador e vogal do Club de Remos Muros, respectivamente. Tamén interviron Dolores Brea, licenciada en INEF e técnica deportiva na piscina municipal; Julia Quintero, psicóloga e directora do CIM de Muros, e Sonia Formoso, fisioterapeuta no centro de saúde da localidade. En canto ao deporte de alto rendemento, Uxía Saborido e Santiago Lago aportaron a súa experiencia e visión como deportistas de elite e antigos membros do Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.

Ante máis de medio cento de persoas, entre os que se atopaban numerosos deportistas dos clubs deportivos de Muros, os nove ponentes foron desgranando as súas experiencias ao longo dos seus anos como deportistas e aportando interesantes reflexións sobre a situación da muller no deporte, tanto en amateur como en alto rendemento.

O coloquio

Dividida en catro grandes bloques, a charla iniciouse trala intervención da alcaldesa de Muros, Inés Monteagudo, quen destacou «a labor realizada polos equipos deportivos de Muros de cara ao impulso da muller no deporte», precisamente tratando a visibilidade da muller no eido deportivo. Neste sentido, tres dos poñentes comentaron as súas experiencias á hora de comezar un proxecto de equipo feminino. Fran Figueroa, impulsor do equipo feminino As Miúdas, destacou a enorme colaboración existente por parte das directivas dos equipos da contorna á hora de arrancar o proxecto, que puido saír adiante ao poder contar «con xente moi implicada».

Foi o caso da traiñeira feminina da AC Esteirana Remo, todo un éxito de convocatoria da que forma parte Uxía Formoso, quen coincidiu con Figueroa nese senso. Así mesmo, destacou «a falta de referentes femininos en clubes pequenos» á hora de dar continuidade ás formacións femininas en equipos pequenos, aínda que subliñou o éxito ao conformar a traiñeira feminina. Pola súa parte, Dolores Brea considerou que o deporte debe ser «un espazo de reunión para pasalo ben», como foi o caso da creación de actividades como zumba, cunha gran afluencia. Brea espuxo que «se se promove unha actividade, as mulleres responden», unha idea compartida tanto por Sonia Formoso como por Julia Quintero.

Se se promove unha actividade, as mulleres responden»

Outra reflexión compartida por todos os poñentes foi a falta de investigación e adaptación dos adestramentos ás deportistas, con necesidades diferentes ás dos seus homólogos masculinos, e a necesidade dunha maior presenza feminina entre a alta direción dos organismos deportivos e os equipos de adestramiento. Sobre isto, todos coincidiron na importancia de coñecer o ciclo das deportistas para adaptar os adestramentos, posto que inflúe no rendemento, e escoitar ás propias deportistas.

A lacra do machismo

Tamén se tratou o tema do machismo no deporte, unha lacra que aínda non foi eliminada, tal e como expresaron tanto Figueroa como Saborido. Por outra banda, Brea apuntou ao mal tratamento da información que algúns medios deportivos fan nas súas crónicas, valorando máis o traballo do adestrador sobre o da propia deportista e enfatizando os comentarios machistas que aínda acaparan as crónicas deportivas nos medios.

Precisamente, dende a mesa propuxeron un pequeno experimento aos asistentes para comprobar a diferenza entre o tratamento dos deportistas homes e mulleres en internet mediante una búsqueda en Google. Os resultados amosaron que continúan os estereotipos machistas na información, ao aparecer nas primeiras posicións de búsqueda de «deportistas buenas» numerosos artigos que se centraban no físico das deportistas e non no seu potencial como atletas.

A charla, que contou cunha gran intervención do público, concluiu case tres horas máis tarde coas valoraciones dos poñentes. As barreiras que aínda existen á hora de impulsar os equipos femininos, especialmente a da conciliación laboral e familiar, foi unha cuestión compartida por case todos elles. No que sí houbo total concordancia foi na maior presenza da muller no deporte hoxe en día, unha cuestión que vai mellorando pero sobre a que hai moitísimo máis que traballar para mudar as cousas.