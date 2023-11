El cráneo aparecido en Mazaricos presenta indicios de haber sido golpeado con un objeto punzante

Tareas de búsqueda del desaparecido en diciembre del año pasado

Empiezan a conocerse más detalles sobre la aparición de los restos de Antonio Tuñas Vieites, el vecino de Mazaricos desaparecido en diciembre del pasado año. Aunque la investigación sigue abierta y todas las diligencias permanecen bajo secreto de sumario, se sabe que el cráneo encontrado —las pruebas de ADN confirman que pertenecen a esta persona— presenta un importante golpe lateral provocado, según los investigadores, por un objeto punzante.

Aunque no se ha confirmado que esta pueda haber sido la causa principal de la muerte, sí evidencia, como ya sospechaban las fuerzas de seguridad a los pocos días después de que se le perdiese la pista, que su marcha no fue voluntaria y que en ella estuvieron involucradas terceras personas. De hecho, las sospechas de la Guardia Civil apuntan al conocido delincuente José Manuel Martínez Quintáns, alias Pandolo, natural de la misma aldea que Antonio y con el que, al parecer, su familia mantenía un contencioso por la titularidad de una parcela y la retirada de diferentes cantidades de madera. Se da la casualidad de que tanto la desaparición del mazaricano, como también la del otro vecino de Oleiros que faltó de su casa en mayo y de la que también se le culpa, coincidió con un permiso penitenciario de Pandolo.

Búsqueda de los restos

Para demostrar su autoría puede resultar determinante la aparición del resto del cuerpo de Antonio, una labor que ahora se ha centrado en el entorno de la aldea de Gosolfre (Mazaricos), en la que hace un mes apareció la cabeza. El hallazgo, al parecer, fue realizado por una enfermera que, en compañía de otra persona, caminaba por la pista que lleva a la cascada de San Paio. Por su formación, la excursionista se dio cuenta rápidamente de que se trataba de un cráneo humano, por lo que informó a la Guardia Civil de Santa Comba que, a los pocos minutos, se personó en el lugar y movilizó al equipo científico que capitanea las investigaciones.

Este grupo, el mismo que también participó en el caso del asesinato de Diana Quer, tiene previsto llevar a cabo una búsqueda exhaustiva del entorno donde apareció la cabeza durante los próximos días. De hecho, ya se solicitó colaboración a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mazaricos para llevar a cabo un operativo de búsqueda, aunque no ha trascendido la fecha exacta en que se pretende llevar a cabo.

Tal y como apuntan los vecinos de Gosolfre, una aldea de cinco casas situada a unos 400 metros del lugar donde aparecieron los restos óseos, buena parte del entorno en el que se centra ahora la búsqueda se caracteriza por una elevada pendiente y por la existencia de barrancos que, en épocas de lluvia como esta, resultan especialmente peligrosos por lo resbaladizo del terreno.

«Ata ben abaixo da devesa podes chegar cun coche todoterreo, sen problema. Polo que non descartaría que puidesen tirar aí o corpo fai tempo. Cústame mais entender como puido acabar a cabeza na pista, pero bueno, por aquí hai moita fauna salvaxe e igual algún animal puido mover as partes do corpo», apunta uno de los residentes en este núcleo, que confirma un aumento de la presencia de agentes de la Guardia Civil por la zona durante las últimas horas.

Por otra parte, se da la triste casualidad de que, prácticamente al mismo tiempo que se confirmaba definitivamente la muerte de Antonio Tuñas Vieites, también fallecía su esposa, Celia Cernadas, que llevaba varios años aquejada de una grave enfermedad.