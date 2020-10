Clun cambia su sistema de pago de la leche: primas para los que compren piensos y abonos en la cooperativa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia X. R. Alvite

Redacción / La Voz 07/10/2020 05:00 h

Cooperativas Lácteas Unidas (Clun) adoptará, a partir de este mes, un nuevo sistema para fijar el precio de la leche que recoge a más de 350 granjas gallegas. Si hasta el momento las cotizaciones se establecían partiendo de un precio base de 29,5 céntimos por litro y se le iban añadiendo primas por volumen de producción, por calidad bacteriológica o por sus porcentajes de grasa y proteína, a partir de ahora a estos conceptos se sumarán también el de la certificación y la cooperativización.

«Non imos pagar máis, imos pagar doutra maneira. Buscamos un pago máis xusto e sostible primando a aquelas granxas que, ademais de vendernos o seu leite, consuman na cooperativa a maior parte do seu penso e produtos agro», explicó ante una treintena de socios de Mazaricos el director general de Clun, Rafael Prieto Rodríguez. El ejecutivo también señaló la necesidad de que las explotaciones cuenten con una certificación externa que acredite el cumplimiento de normas básicas basadas, principalmente, en el bienestar animal. «Son certificacións que xa nos empezan a pedir os nosos clientes e que pensamos están en disposición de cumprir a maioría das granxas que nos entregan a súa materia prima».

Así, por ejemplo, las ganaderías que cuenten con esta certificación percibirán 3 euros más por cada tonelada de leche que vendan ?para una explotación media supone alrededor de 2.000 euros al año- a las que habrá que sumar otros seis céntimos más si también cumplen con el índice de actividad integrada. O, dicho de otra manera, si compran un mínimo del 75% del pienso que consumen sus vacas en la cooperativa y el mismo porcentaje en fertilizantes, semillas y fitosanitarios. «Este cambio pretende buscar sinerxías con pensos e produtos agro, primando por consumir, en vez de penalizar por non facelo. Tamén buscamos unha maior equidade nos escalados de volumes de produción», explica José López, responsable de aprovisionamiento lácteo de la cooperativa. En este sentido, Clun también reformará el actual sistema de primas por cantidad sustituyendo los cinco estratos actuales por ocho, más acordes a la actual situación del mercado lácteo. El inferior será el de aquellas granjas que no alcanzan los 100.000 litros de producción anual ?no cobrarán ningún suplemento- y el mayor el de las que producen más de 1,5 millones de kilos que percibirán 24 euros por tonelada, cuatro más que en la actualidad.. Bien es cierto que con el nuevo sistema, el precio arrancará en 28,5 céntimos por litro.

Escepticismo entre los socios

La nueva propuesta fue acogida con cierto escepticismo por parte de algunos socios que no dudaron en criticar la falta de competitividad que sigue padeciendo la cooperativa en algunas de sus áreas de negocio. «Se moitos non compramos en Clun é porque resulta bastante máis caro que facelo fóra. Non digo que estea mal o de primar ao cooperativistas pero tamén penso que hai que traballar máis e cambiar moitas cousas para ser máis competitivos e ter mellores prezos», apuntó un ganadero mazaricano que también se quejó de la política que hasta el momento ha llevado a cabo en lo referente a la certificación de granjas.

En este sentido, el presidente de Clun, José Ángel Blanco, reconoció posibles errores pasados y se comprometió a seguir trabajando para mejorar la eficiencia y competitividad de Clun. También aprovechó para destacar el trabajo realizado hasta el momento en mejorar la transparencia de todas las iniciativas que se llevan a cabo. «Estamos interesados en fortalecer o interese do socio por estar na cooperativa e esto so se consigue con condicións transparentes e claras como se veu facendo ata o momento».

Posibilidad de perder volumen de recogida

Entre los cooperativistas existe el temor ?también la dirección reconoció compartir esa preocupación- de que vincular los pagos al consumo de pienso o fertilizantes puede traer consigo que muchas granjas, principalmente aquellas que actualmente compran fuera buena parte de sus insumos, puedan apostar por otro comprador para su leche. De hecho, ya existen precedentes de situaciones similares cuando, antes de la creación de Clun en 2017, Feiraco también apostó por un sistema parecido descontando hasta cinco céntimos por litro de leche a aquellos ganaderos que no les compraban el pienso. Por aquel entonces, fueron varias las ganaderías, principalmente las de mayor tamaño, que optaron por cambiar de suministrador.

Aunque las reuniones con los socios se sucederán durante las próximas semanas en aquellas comarcas donde Clun cuenta con mayor presencia, los técnicos de la cooperativa también visitarán a cada uno de los ganaderos del grupo con el fin de explicarles en profundidad cómo les afectará este nuevo sistema de pagos.