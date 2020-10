El jabalí destroza la pista de aterrizaje de Naturmaz

0

La Voz de Galicia Xoán Ramón Alvite

05/10/2020 19:54 h

Se sabía de su afición por el maíz, por las praderías, incluso por los cultivos de huerta. De lo que no había constancia, hasta el momento, es del interés de los jabalíes por los deportes de aventura y, en concreto, por el vuelo de ultraligeros. Pero deben tenerlo, y mucho, a tenor de las múltiples visitas que durante los últimos días están realizando al centro de turismo activo Naturmaz, donde se encuentra el aeródromo da Fervenza.

«Estannos deixando a pista de voo practicamente desfeita. Dende fai semanas víanse algúns fochando diseminados, pero o dos últimos días é terrible», explica el responsable de estas instalaciones situadas al pie del embalse de A Fervenza. No oculta su sorpresa por la particular actuación de los jabalíes: «O curioso é que teñen terreo de sobra para bular, pero fano só polo medio da pista. Precisamente por onde aterran e despegan os avións, co contratempo que iso supón para a normal actividade do aeródromo». De hecho, se da la circunstancia de que la pista de estas instalaciones está habilitada como lugar de carga en tierra de los aviones de extinción de incendios.

Desde Naturmaz han echado mano de múltiples repelentes para intentar ahuyentar a los animales, aunque el éxito obtenido ha sido más bien escaso. «Botan un par de días sen aparecer e á mañá seguinte volves ver todo levantado», se lamentan. Ni siquiera los detonadores de propano que, cada cierto tiempo, provocan una potente explosión han conseguido alejarlos.

El asunto está ahora en manos de los miembros de la Sociedad de Caza y Pesca El Halcón, que tienen previsto realizar una batida por los montes de la zona el sábado. Alguno incluso ya ha inspeccionado el lugar y no tiene dudas de que puede haber una colonia más o menos numerosa de jabalíes a tenor de las pisadas y excrementos que pueden verse.

Posible lugar de paso

Un integrante del colectivo explica: «Pensamos que pode tratarse, como mínimo, de cinco ou seis exemplares que ou ben criaron por aquí ou teñen isto como sitio habitual de paso. Os xabarís son animais de costumes que adoitan facer sempre un mesmo percorrido polo que, parece probable que van volver». Incluso afirma que la población de mamíferos no deja de crecer en la zona.

Sean ciertas o no las suposiciones, lo que sí parece evidente es que no será fácil darles caza a estos jabalíes de altos vuelos.