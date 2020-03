Mazaricos sirvió más de dos mil raciones de su bolo do pote

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Xoán Ramón Alvite

01/03/2020 19:26 h

La Festa do Bolo do Pote volvió a congregar en Mazaricos a numerosas personas que no quisieron perderse la exaltación gastronómica con la que se pone fin al carnaval. La organización cifra en más de dos mil las raciones repartidas, entre las distribuidas durante la degustación gratuita efectuada en la carpa emplazada en el Campo da Feira y las que se consumieron en los 11 restaurantes que han participado en la edición de este año.

La clebración tuvo como alicientes añadidos una concentración de vehículos Mini, con una veintena de coches, un pasacalles, actuaciones de música tradicional y un desfile de los Entroideiros de Arcos. Las entidades Amas de Casa y Monte Picoto se encargaron de preparar el tradicional bolo, que iba acompañado de guarniciones con oreja y rochizo.