El Concello de Lousame inicia el reparto de 225 mascarillas infantiles

La Voz de Galicia M.G.

Ribeira 07/05/2020 14:19 h

El Concello de Lousame puso en marcha ayer una campaña de reparto de mascarillas infantiles realizadas y donadas por el colectivo Iniciativa Solidaria Noia. En total, se distribuirán 225 piezas de protección diseñadas específicamente para menores de entre 3 y 8 años de edad.

Personal municipal se está encargando de realizar la entrega a domicilio de las mascarillas desechables. El reparto comenzó ayer en las parroquias de Camboño, Lesende, San Xusto y Vilacoba y continúa hoy en Tállara y Fruíme. La previsión es que concluya mañana por la mañana en Lousame. La alcaldesa, Teresa Villaverde, agradeció la donación del material de protección realizado por «un grupo de persoas solidarias coas que temos a intención de seguir colaborando, tratando de facilitarlles teas e gomas para que poidan seguir confeccionando máscaras».

Por otra parte, el lunes, coincidiendo con la vuelta al trabajo de las peluquerías, el Concello entregó pantallas, mascarillas quirúrgicas y un boletín informativo sobre las normas de apertura a los negocios que retomaron su actividad en el municipio. En este sentido, la regidora reiteró el agradecimiento «cara todas as entidades e empresas que están colaborando coas súas achegas a loitar contra esta pandemia como poden ser Iniciativa Solidaria Noia, Jealsa, ABC Boiro ou Cruz Vermella, sen esquecer a Administracións como a Xunta de Galicia, Deputación da Coruña ou Delegación do Goberno; así como o esforzo do persoal dos distintos departamentos municipais, voluntariado e Protección Civil».