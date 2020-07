Buscan en el litoral de Carnota al tripulante de un kayak

0

La Voz de Galicia M. X. Blanco

ribeira 19/07/2020 22:37 h

Cuando todavía no se han cumplido dos semanas de la desaparición en Porto do Son de dos jóvenes que viajaban en un kayak, otro suceso similar enciende las alarmas en la costa de Carnota. Una vecina de Lira alertó hacia las 21.00 horas al 112, al comprobar que su marido, un hombre de 45 años, tardaba más de lo previsto tras salir con la intención de realizar una ruta náutica entre Portocubelo y San Mamede. Salvamento ha movilizado al helicóptero Pesca 1 y al Helimer, así como a tres embarcaciones, entre las que se encuentran el Don Inda y la Salvamar Regulus, que tiene su base en Porto do Son. Por tierra, la Policía Local de Carnota también ha emprendido las búsqueda, después de que algunas personas comentaran haber escuchado gritos de auxilio en una zona rocosa del litoral.

Rescatan en Vilagarcía a los ocupantes de tres kayaks que se habían desorientado por la niebla

Los seis jóvenes habían alquilado la embarcación en Rianxo y navegaban sin rumbo por Cortegada cuando fueron encontrados, a las seis y media de la tarde

R.E.

Hacia las seis y media de la tarde de este domingo, una densa niebla comenzó a expandirse por la ría de Arousa. Efectivos del Servicio de Emerxencias de Vilagarcía, que se encontraban con la zódiac realizando tareas de apoyo a los socorristas en las playas, decidió ponerse en marcha y comprobar que todo estaba en orden en la costa de la localidad. Fue una gran idea, porque cuando su embarcación llegó a la zona de la isla de Cortegada se encontraron a seis personas, repartidas en tres kayaks, que «se encontraban en apuros». Eran seis jóvenes, de la zona de Ferrol, que habían salido por la mañana a disfrutar de la ría, tras haber alquilado las embarcaciones, en las que viajaban por parejas, en un cámping de Rianxo. «Cuando los encontramos no eran capaces de volver a tierra; había bastante mar y además estaban desorientados por culpa de la niebla».

Cuatro de los jóvenes que formaban la expedición se subieron a la embarcación de Emerxencias Vilagarcía, que remolcó los dos primeros kayaks hasta la playa de As Cunchas, en Rianxo. Luego, la zódiac volvió hasta la isla de Cortegada, donde habían dejado, a salvo, a otros dos jóvenes. Todos frisaban los veinte años de edad y todos, asegura Emerxencias, vestían el chaleco de seguridad.