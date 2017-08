El alcalde nacionalista de Carnota denuncia a un militante del PSOE por agresión

0

La Voz de Galicia J. M. Sande

Carnota / La Voz 17/08/2017 05:00 h

El alcalde de Carnota, el nacionalista Ramón Noceda, se ha visto envuelto en un desagradable incidente que ha culminado con una denuncia por agresión. El regidor se dirigió ayer al cuartel de la Guardia Civil de Muros y señaló a un joven de la localidad de Lira, miembro de la lista con la que el PSOE se presentó a las últimas elecciones municipales, como responsable de las lesiones que sufrió.

El incidente se produjo en la terraza de un bar ubicado en la zona de Mar de Lira, en la madrugada del lunes. El regidor reclamó la presencia de la policía y la Guardia Civil y luego fue conducido en ambulancia al centro médico de Muros, donde le apreciaron diversas contusiones, algunas de ellas en la cabeza. Después de recibir los primeros auxilios fue derivado a su domicilio.

Ramón Noceda presentó la denuncia por la agresión contra el joven, que responde a las iniciales D.?G.?B., y ayer explicaba, sin concretar las circunstancias que motivaron la trifulca, que fue su actividad al frente del Concello el desencadenante de la discusión y la agresión. Debido a la existencia de parte médico, y a la intervención de la Policía Local y de la Guardia Civil, se vio forzado a formalizar la denuncia.

Por su parte, D.?G.?B. da una versión distinta de los hechos: «Pasaban das catro da mañá. Despois de pechar o bar onde traballo, topeime na terraza do negocio con Noceda e iniciamos unha discusión. El chegou a insultarme gravemente e eu é posible que movera a cadeira onde el estaba sentado, e de súpeto vin que caía ao chan. Ao levantarse colleu unha barra de ferro e eu separeime do lugar ao ver que se dirixía a min». Vecinos de Lira consultados aseguran que no llegaron a presenciar la reyerta, pero especulan con que obedezca a diferencias políticas. Otros vinculaban el conflicto a la actividad de monitor deportivo del joven, aunque este negó que el Concello rescindiera recientemente su contrato.