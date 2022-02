CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO CARMELA QUEIJEIRO

Pasaba media hora del mediodía del domingo cuando en una vivienda en Cabo de Cruz, en Boiro, las paredes y el suelo temblaron. Así, de forma tan gráfica, lo explica Íñigo Laurrari, cuya casa sufrió uno de esos accidentes que solo suelen verse por televisión. Un vehículo acabó reventando una pared del bajo y colándose en su interior. La fortuna quiso que no hubiera nadie en esa estancia, donde guardan arcones, la caldera y «esas cosas que ya no tienen mucho uso», explica: «Mi suegra tuvo suerte de no estar allí, pensé que explotara una bombona de butano».

El equipo de atestados de la Guardia Civil de Tráfico investiga que fue lo que ocurrió. En la carretera no quedaron marcas de frenazos, por lo que se cree que la conductora, en vez de pararse en el stop que hay en el cruce entre las calles Perguisa y Mangas, siguió recta hasta colisionar con la vivienda. No trascendió si sufrió un fallo mecánico, o un problema de salud, y tampoco se le pudieron practicar pruebas de alcohol o drogas, ya que la trasladaron de urgencia en ambulancia al hospital. Para sacarla del coche, un equipo de bomberos de Boiro tuvo que excarcelarla, ya que era incapaz de hacerlo por su propio pie. Las lesiones la obligaron a pasar por quirófano, de ahí que los análisis de estupefacientes se tendrán que hacer directamente en el laboratorio que trabaja para la Guardia Civil de Tráfico, para los que usará una muestra de sangre que siempre se reserva en este tipo de incidentes.

Íñigo Laurrari afirma que los daños son cuantiosos pero explica que no han afectado a la estabilidad de la casa. En el lugar se pueden ver cascotes, ladrillos, el marco de una ventana que había en el lugar y otros objetos que han quedado inservibles. Uno de los arcones estaba pegado justo a la pared por la que entró el vehículo, llevándoselo por delante y destrozándolo. Han aseguradora las paredes y el techo con material de obra y han cerrado el habitáculo colocando paneles de fábrica para evitar que entre la lluvia y, de paso, las miradas de los curiosos. «No sé que le pudo pasar», afirma este hombre, que explica que la mujer fue socorrida por los sanitarios antes de que retirasen el vehículo del interior de la vivienda. Afirma que espera solucionar con celeridad los trámites con la aseguradora: «No hay mucho que pelear, está todo muy claro. Estuvo Tráfico, Policía Local, Protección Civil...».