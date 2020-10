Manuel Velo: «Ou se chega a un pacto de goberno en Boiro ou marcho»

0

Ribeira 09/10/2020

«Eu non estou aquí para ser un convidado de pedra. Quero poder municipal e actualmente non o teño, e non o quero por interese persoal, senón para que Boiro siga desenvolvéndose». Así de rotundo se mostraba Manuel Velo a la hora de explicar las razones que le han llevado a pensar en abandonar la corporación. De momento no pone una fecha concreta a su marcha, pero su intención es clara: «Ou se chega a un pacto de goberno ou marcho».

El líder de ICBoiro mantiene que para poder llevar a cabo proyectos importantes para el municipio es necesario que el Concello cuente con un ejecutivo de mayoría, y, asegura, no está dispuesto a seguir en la oposición si no tiene margen de maniobra: «Para min é imposible estar así porque vai contra as miñas conviccións».

Su posible salida hizo saltar las alarmas en el PSOE, que considera que el sustituto de Velo en la corporación podría secundar una moción de censura junto con el PP y Ciudadanos para apear a José Ramón Romero de la alcaldía, y aunque ayer calificó de «suposición alucinógena» que su relevo en la corporación vaya a apoyar semejante cosa, también dijo que evitar esa amenaza «non está nas miñas mans, está nas mans do PSOE e de que teña apertura de miras e sexa coherente dando participación no goberno aos grupos que o eliximos».

Cambio imposible

Manuel Velo sostiene que desde el inicio del mandato ha insistido en que con cinco concejales en el ejecutivo es «imposible facer o cambio que Boiro necesita», y por eso aboga por que el PSOE dé entrada a las fuerzas que lo apoyaron en la investidura. Pero los socialistas son reacios, por lo que el edil de ICBoiro les insta a reflexionar: «Espero que o goberno recapacite e entremos no diálogo democrático, así evitarase a ameaza de moción de censura».

Es seguro que Velo no apoyará ninguna iniciativa para provocar un cambio en la alcaldía, y aunque afirma que no tiene pruebas de que su sucesor sí lo haría, insiste en que, si eso ocurre, la responsabilidad será de los socialistas: «Nas mans deles está que non haxa moción de censura, son tan ególatras que non aproveitan a oportunidade e queren culparme a min se logo hai moción de censura». Velo también reconoció que ha hablado con representantes del PSOE a todos los niveles, «de arriba abaixo», y pese a lo dicho por la agrupación boirense de que no cederán en este punto, es optimista: «Hai posibilidades de acordo para formar goberno de maioría».