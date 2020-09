Un incendio calcinó la caseta del observatorio de aves del río Coroño

0

La Voz de Galicia A. L.

30/09/2020 10:30 h

Las llamas arrasaron la pasada madrugada la caseta de madera que se utilizaba como observatorio de aves en el río Coroño de Boiro. La instalación está situada en la zona de Praia Xardín, y hasta allí se trasladaron los bomberos del parque boirense, así como personal del servicio municipal de emergencias y los agentes de la Policía Local.

En pocos minutos lograron controlar el fuego, pero el incendio había calcinado por completo la instalación, y aunque no llegó a afectar al entorno en el que está ubicado, sí se quemó alguna maleza que había en las inmediaciones. Al parecer, durante muchos años esta caseta sirvió de alojamiento a una persona sin recursos a la que también se relacionada con el furtivismo. Sin embargo, desde hace tiempo ya no dormía allí, y se desconoce si alguien había ocupado su lugar. Las fuerzas del orden han abierto una investigación para intentar descubrir el origen del fuego, puesto que se intuye que fue provocado, ya que este puesto de madera no contaba con suministro eléctrico, y por lo tanto no se debió a un cortocircuito.

Por el momento, se descarta que este incendio tuviese relación con el que hace cerca de un mes acabó con un puesto de helados situado en el paseo de Barraña. El suceso también se produjo de madrugada, y el material en el que estaba construida la estructura hizo que ardiera con rapidez.