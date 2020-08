Manuel Velo: «Gústame a política municipal, pero agora mesmo xa estou de retirada»

0

La Voz de Galicia j. m. jamardo

ribeira / la voz 30/08/2020 05:15 h

Manuel Velo Velo (Coristanco, 1941), ten paixón pola política. Vívea e síntea con fervor. Di que o único que lle importa é servir aos cidadáns. É o político más lonxevo da comarca, o único que se presentou a todos os comicios municipais dende 1979. E segue en activo. Afirma que leva 38 años de concelleiro, dos cales en nove exerceu como mandatario de Boiro, con un intervalo de tres anos, cando deixou a súa acta de edil no 2011 para volver no 2015. Nas súas tres etapas á fronte do Concello foi unha persoa moi controvertida, con decisións que xeraron polémica entre a poboación. Foi o primeiro socialista ao que varios compañeiros lle puxeron unha moción de censura e que considera que foi unha traizón. Fundou o seu propio partido, ICBoiro, tras abrirlle un expediente o PSOE.

-Cal foi o motivo polo que se meteu en política?

-Eu vivía en Pontebeluso e fronte á miña casa había moitos accidentes. Era necesario arranxar a estrada nesa curva e foi un dos motivos polos que decidín entrar en política, para evitar que morrese máis xente nesa fatídica ponte para o tráfico.

-Que recorda con máis cariño da súa época como alcalde?

-Teño moitos, pero sobre todo aqueles que eran prioritarios para os veciños, como a apertura de rúas, evitar que houbese máis mortos en Pontebeluso ou na estrada de Cabo de Cruz. En dez anos morreron outros tantos peóns nese tramo.

-E que foi o peor?

-Foi perder o hospital comarcal. Íase construír en Boiro, pero por cuestións políticas fíxose noutro sitio, e tamén as puñaladas, coma este tipo de cousas.

-Como con once concelleiros lle puxeron unha moción de censura?

-Eu viña dun mandato anterior no que fun alcalde con cinco concelleiros e sacando adiante os asuntos con moito diálogo. En seis meses, catro dos meus montáronme unha moción de censura. Eran os máis radicais. Cando me derrocaron, aos dous meses xa cambiaran o plan urbanístico. Había moitos intereses. Aínda así, non gardo rancor a ninguén. As mocións de censura deberían estar prohibidas. Se algún alcalde fai algo gordo, que actúe o xulgado.

-Que recorda daqueles días da moción de censura?

-Foi moi duro. Houbo cousas raras. A política é para colaborar polos intereses do pobo, pero este non foi o caso. Incluso propúxenlle que eu dimitía e deixáballe a alcaldía, pero que non lle fixeran iso aos veciños. Non me deixei mangonear, por iso me botaron da alcaldía

-A vostede acusábano de ditador

-Claro, porque non permitía compras ilegais. Querían mandar máis que o alcalde e non o permitín. Por iso foi a moción de censura, e porque querían cambiar o plan urbanístico.

-Que o leva a seguir de edil?

-Gústame a política municipal, pero agora mesmo xa estou de retirada. Os anos non perdoan. Vin para ser útil, pero estoume dando conta de que xa non o son tanto porque non me fan caso.

«Cando estás á fronte dun concello tes moito poder»

O actual concelleiro de ICBoiro estivo nove anos á fronte da alcaldía boirense e durante ese tempo tivo todo tipo de vivencias, tanto boas coma malas. Recoñece que mesmo tentaron subornalo.

-Tentaron compralo?

-Varias veces cando era alcalde. O certo é que cando estás á fronte dun concello tes moito poder. O posto é o adecuado para ser deshonesto e as oportunidades son múltiples. Mesmo me chegaron a ofrecer postos en importantes empresas de España, e incluso con contratos blindados durante catro anos. Son as portas xiratorias que se producen a cambio dalgún favor.

-Tivo moitas presións sobre cuestións urbanísticas?

-A verdade é que si. Tiven moitas e a maioría eran sobre as obras que había que facer. Algúns construtores mesmo viñan con familiares para que lles dese os traballos. Eu adxudicaba as actuacións por poxa pública debido ás presións que tiña. Acabáronse dicindo moitas cousas, e que collía diñeiro. Tiven que denunciar algunha calumnia no xulgado, e gañei.

-Cal cre que foi o seu maior erro naquela época?

-Pois seguro que tiven algún. Considero que o meu erro foi empeñarme en defender o interese xeral. Só pensaba en axudar aos cidadáns e mellorar a súa calidade de vida. Chegaron a dicir que cando conseguín once concelleiros subíuseme o poder á cabeza, e iso non pasou.

«Teño a insatisfacción do mal que están a coidar as cousas»

Manuel Velo foi o último alcalde de socialista de Boiro, ata que o ano pasado se fixo cargo do bastón de mando José Ramón Romero, con cinco concelleiros. Na súa investidura contou co apoio do edil de ICBoiro, entre outros.

-Como ve ao actual grupo de goberno boirense?

-Teño a insatisfacción de ver o mal que coidan as cousas. Tamén quixeron quedar con todas as delegacións e iso é malo. Ademais, aínda non aprobaron os orzamentos e así non é posible avanzar. Eu, nunha semana convoquei tres plenos ata que saíron adiante e iso que non tiña maioría. Tamén estou bastante desgustado porque non se está traballando na construción dunha residencia para a terceira idade, nin na posta en marcha de vivendas colaborativas.

-Un dos seus proxectos estrela era un parque de atraccións na localidade. Cal foi o motivo de non materializalo?

-Había un programa da UE no que estabamos catro concellos. Mesmo tiñamos un convenio turístico feito. Había vinte millóns de pesetas e nós estabamos en condicións para acoller a iniciativa, pero cando perdín as eleccións de 1995 foise abaixo.

-Como foi a súa saída da formación socialista?

-Foi outra equivocación, pois saltáronse todas as normas e os estatutos do partido para botarme. Suspendéronme por dous anos, pero nin me chamaron nin pedín regresar.