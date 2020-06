Caballero se compromete a ejecutar la residencia de mayores que demanda Boiro

0

La construcción de una residencia de mayores es una demanda histórica en Boiro y el alcalde, José Ramón Romero, Martiño, aprovechó la visita del candidato socialista a la Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero, para plantear esta cuestión y arrancarle el compromiso de ejecutar el proyecto si los resultados en las urnas el 12 de julio permiten formar un ejecutivo encabezado por el PSOE.

Martiño dio las gracias a Caballero por «preocuparse sempre polas necesidades dos boirenses» y recalcó que su visita a Boiro tenía como objetivo conocer de primera mano las demandas de los vecinos del municipio, entre las que destacó como una infraestructura estratégica la residencia de mayores. El candidato a la presidencia de la Xunta recogió el guante y aseguró: «En Boiro hai unha necesidade dende hai moitos anos para que os maiores poidan vivir con dignidade, e o mellor xeito de construir esa residencia é facelo desde un goberno da Xunta que cre no público e que pode comprometerse a facer unha residencia pública».

Gonzalo Caballero hizo extensivo este compromiso al conjunto de Galicia, «porque en 11 anos de goberno de Feijoo non se fixo unha soa residencia pública para maiores, e xustamente nesta crise da covid vimos a gravidade que ten o sistema que aplica Feijoo, onde non houbo controles, non se aplicaron protocolos e houbo situacións moi graves porque algunhas empresas entenden as residencias como un negocio». Señaló el déficit de plazas que, según los baremos de la OMS, hay en Galicia y aseguró que si alcanza la presidencia de la Xunta el PSOE creará, durante los próximos cuatro años, dos mil vacantes en residencias. Aseguró que este proyecto es perfectamente factible y, en lo que respecta a Boiro, añadió que será una de las prioridades: «Quero comprometerme a que o goberno progresista que presidieremos a partir do 12 de xullo manterá no primeiro mes de lexislatura unha xuntanza co alcalde boirense para que os terreos que teñen dispoñibles para esa obra poidan desenvolverse cun proyecto adecuado para construir a residencia».