Tres playas de Boiro y una de Ribeira lucirán este año bandera azul

La Voz de Galicia a. gerpe a. lorenzo

ribeira / la voz 10/06/2020 08:49 h

Cuatro banderas azules ondearán este año en las playas de la comarca, concretamente en las de Barraña, Carragueiros y Barraña-O Saltiño, en Boiro; y en la de Coroso, en Ribeira. La Xunta dio a conocer ayer la resolución de la Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (Adeac), en la que figuran un total de 107 arenales de la comunidad.

En el caso boirense, el Concello optó este año por reducir de siete a tres el número de distintivos solicitados ante las dificultades que vinieron registrándose en años anteriores para completar el número de socorristas necesarios para atender las exigencias de la Adeac. Asimismo, el distintivo lucirá en el centro social-aula de la naturaleza boirense, en el sendero litoral del municipio y en el Club Náutico Boiro-Marina Cabo de Cruz. Además, el Real Club Náutico de Portosín vuelve a aparecer un año más en la lista de la organización ambiental.

Socorristas

Precisamente, la imposibilidad de disponer de servicio de vigilancia es lo que llevó a la alcaldesa de Muros, Inés Monteagudo, a decidir que este año no se pidiera el símbolo de calidad para el arenal de San Francisco, en Louro. La regidora explicó que el pasado verano, debido a la falta de socorristas, le fue retirado el símbolo, por lo que consideró que carecía de sentido volver a pedirlo sin que hubiera garantías de poder mantenerla.

En cuanto a la playa ribeirense de Coroso, el Concello solamente optó por presentar este año la propuesta para el arenal urbano, que destaca en Galicia por ser un importante refugio para la cría de la píllara.

Manuel Fajardo: «Es la mejor promoción para un puerto deportivo»

Desde que se inauguró el Club Náutico Boiro-Marina Cabo de Cruz hace siete años siempre ha ondeado la bandera azul en sus instalaciones, «porque es la mejor promoción para un puerto deportivo», señala Manuel Fajardo. Opina que este distintivo hace que sean conocidos «por nuestra excelencia» en todo el mundo, al mismo tiempo que les obliga a estar siempre mejorando para superar las auditorías de la Adeac. La pandemia del coronavirus obligó a incluir nuevos criterios de higiene y seguridad para conseguir el distintivo de calidad, algo que no preocupa al boirense, puesto que siempre han ido un paso por delante para cumplir todos los requisitos de la entidad ambiental.

Fernando González: «El personal ya tiene interiorizado el protocolo»

La bandera azul ya es un elemento más del Real Club Náutico de Portosín, «porque la hemos conseguido de manera ininterrumpida desde al año 1992», reconoce el comodoro, Fernando González. Con esta larga trayectoria no es de extrañar que «el personal ya tiene interiorizado el protocolo y los empleados de oficinas y de marinería están muy concienciados de este cuidado por el medio ambiente». De hecho, confiesa que la entidad, que cuenta con 650 socios, no se prepara específicamente para las auditorías de la Aedac, sino que «nunca bajamos la guardia en el día a día. Funcionamos siempre igual, cumpliendo unos protocolos y no nos preparamos para superar una prueba específica».