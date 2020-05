Roban más de 1.800 euros en una panadería de la calle peatonal de Boiro

0

La Voz de Galicia A. Lorenzo

14/05/2020 09:03 h

«Foi un segundo e mira a desfeita que me fixeron», confesaba hoy Noelia Castaño, propietaria de la panadería Susi de la calle peatonal boirense, que ayer por la noche fue víctima de un robo en su local. Pasaban de las nueve de la noche y estaban cerrando, y mientras una empleada estaba limpiando en la parte de atrás, ella aprovechó para ir a tirar la basura. Como llovía tanto, dejó su mochila en el mostrador y salió corriendo a los contenedores.

Fueron apenas unos segundos, pero cuando regresó al local le estaba sonando el teléfono fijo. Se preguntó que era muy raro que alguien llamase a esa hora, y cuando lo cogió eran sus vecinos de en frente que le avisaban de que dos hombres se acababan de llevar su mochila. «Como é de color mostaza, déronse de conta que era a miña, así que fun correndo pero xa non os collín. Me dixeron que eles lles gritaron, pero fuxiron.Que un levaba unha sudadera laranxa e o outro unha verde, e tamén que tiñan un paraugas amarillo encartable».

Con todos estos datos, llamaron a los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que se personaron rápidamente en la zona, revisaron las cámaras de seguridad y le mostraron a los vecinos unas imágenes en las que se identificaba claramente a los presuntos autores del robo. Sin embargo, ayer aún no los habían localizado y Noelia Castaño duda mucho que recupere los más de 1.800 euros que llevaba en la mochila, «porque hoxe tiña que facer un pago, e tamén levaba a recaudación do día. Tamén levaron dous móviles e as chaves dos coches e da tenda, que hoxe tiven que cambiar a pechadura».