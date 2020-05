Investigado un vecino de Boiro por un supuesto delito de apropiación indebida

0

Ribeira 13/05/2020 13:51 h

La Guardia Civil de Boiro investigó a un vecino de la localidad, de 42 años de edad, como presunto autor de un delito de apropiación indebida de maquinaria.

El pasado día 6, un particular denunció al ahora investigado. Según relató, este, al que conocía porque había trabajado en su empresa, le había pedido prestado un equipo de soldadura multiproceso Picomig 185 D3 Plus TKG, con manguera y válvula de presión de salida de gas, valorado en 3.385 euros para realizar un trabajo particular. Sin embargo, transcurridos tres meses desde el préstamo, no le había sido devuelta la maquinaria.

La Guardia Civil identificó al hombre y recuperó el equipo, que el investigado transportaba en su coche y que fue devuelto a su propietario. Las diligencias fueron remitidas al juzgado de Ribeira en funciones de guardia.