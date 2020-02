El Concello de Boiro cambia varias mesas electorales para los los comicios del 5 de abril

0

La Voz de Galicia j. m. jamardo

ribeira/la voz 17/02/2020 13:54 h

El grupo de gobierno del Concello de Boiro ha puesto en marcha, desde que accedió a la alcaldía, cambios en la ubicación de las mesas electorales. Con motivo de los comicios que se van a celebrar el 5 de abril, habrá novedades en varios colegios que se instalarán en lugares diferentes a los que estaban hasta ahora.

Fuentes municipales indicaron que estos cambios se llevarán a cabo en diversos colegios electorales del municipio, y que «foron moi demandados polos veciños», comentaron desde la Alcaldía boirense.

El objetivo de esta iniciativa es trasladar las mesas para unos espacios más accesibles y prácticos, «tanto para os votantes como para o persoal que conforman as mesas».

A Cachada

Desde el Concello apuntaron que para los comicios celebrados en octubre, «xa se fixeron cambios en algunhas das mesas como foron as do centro de Boiro, que se agruparon todas no polideportivo de A Cachada e tamén as de Cabo de Cruz, que se levaron para a planta baixa do centro social».

En las elecciones celebradas hace menos e seis meses, el gobierno boirense intentó cambiar las urnas que estaban en la escuela unitaria de Pazos, en Comoxo, pero no dio tiempo a hacerlo. En esta ocasión, los electores de esa zona tendrán un nuevo lugar para ejercer su derecho a voto, será en el Museo-Centro Etnográfico de Comoxo.

A estos cambios se le suma ahora otros colegios electorales de distintas parroquias para llevar las mesas a centros más accesibles y prácticos. Los nuevos cambios que se van hacer son los de las mesas de Cespón. Hasta ahora estaban repartidas entre el centro social y la unitaria de Vilariño y que pasarán a agruparse todas en la planta baja del centro social de Cespón.

Las mesas de Abanqueiro que estaban en el colegio se instalarán en la planta baja del centro social. Otras urnas que sufren cambios son las de Lampón, que estaban en el centro social y en la guardería de A Magdalena, irán todas para el salón de actos del centro social de Escarabote