Las garrafas recogidas en las playas de A Pobra quedaron depositadas en las dependencias de la Policía Local.

El temporal de los últimos días ha devuelto a las playas de Barbanza una imagen que comienza a resultar familiar y que vuelve a poner el foco sobre la actividad de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Al menos siete garrafas de grandes dimensiones aparecieron este miércoles dispersas por los arenales de Cabío y A Illa, en A Pobra. Los recipientes, de color blanco y características prácticamente idénticas a los que emplean los conocidos como petaqueros para abastecer de combustible a las narcolanchas, fueron recogidos por efectivos de Protección Civil y quedaron bajo custodia de la Policía Local. Los primeros se localizaron durante la mañana, aunque por la tarde continuaron apareciendo más.

Las garrafas recogidas en las playas de A Pobra, depositadas en las dependencias de la Policía Local

La principal particularidad de este hallazgo es que todas las garrafas estaban vacías, una circunstancia que alimenta las sospechas de que pudieron haber sido utilizadas antes de acabar a merced de las corrientes marinas. La mayoría carecían de tapón y solamente una conservaba el cierre. Fue precisamente esta última la que permitió reforzar las sospechas sobre su posible vinculación con el narcotráfico, puesto que, al abrirla, los intervinientes comprobaron que desprendía un fuerte olor a combustible. Todo apunta a que los envases habían contenido carburante y no se descarta que llegasen a cumplir la función para la que habitualmente los utilizan las redes de suministro de las embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas.

El episodio se suma a otros registrados recientemente en el litoral gallego, especialmente en las costas de Muros y Carnota. A finales de octubre aparecieron en la playa de Ancoradoiro, en Lariño, 17 bidones de 25 litros, la mayoría todavía llenos de gasolina, que fueron retirados con la intervención de los servicios de emergencias y las fuerzas de seguridad. La diferencia resulta significativa: mientras aquellos recipientes conservaban buena parte de su contenido, lo que apunta a que el carburante no llegó a utilizarse, los recuperados ahora en A Pobra estaban completamente vacíos. También en la ría de Vigo se produjo por aquellas fechas un hallazgo de 49 garrafas, en un contexto de creciente preocupación por las operaciones de abastecimiento de las embarcaciones utilizadas por las organizaciones criminales.