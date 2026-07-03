Misterio en A Pobra: hallan un esqueleto sin ropa ni ataúd en un nicho que la familia propietaria creía vacío

Arturo Reboyras
ARTURO REBOYRAS RIBEIRA / LA VOZ

A POBRA DO CARAMIÑAL · Exclusivo suscriptores

Una vecina de A Pobra observa el nicho ya vacío donde apareció el esqueleto humano sin identificar
Una vecina de A Pobra observa el nicho ya vacío donde apareció el esqueleto humano sin identificar CARMELA QUEIJEIRO

Los operarios de la funeraria localizaron los restos al abrir la hornacina para un entierro en la parroquia de San Isidro de Postmarcos. El forense estima que el cuerpo podría llevar más de veinte años allí

03 jul 2026 . Actualizado a las 16:36 h.

La aparición de un cadáver, sin ropa ni caja mortuoria, en un nicho que iba a ser utilizado para un entierro ha abierto una investigación en el cementerio viejo de la iglesia parroquial de San

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