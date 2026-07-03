Misterio en A Pobra: hallan un esqueleto sin ropa ni ataúd en un nicho que la familia propietaria creía vacío
RIBEIRA / LA VOZ
A POBRA DO CARAMIÑAL · Exclusivo suscriptores
Los operarios de la funeraria localizaron los restos al abrir la hornacina para un entierro en la parroquia de San Isidro de Postmarcos. El forense estima que el cuerpo podría llevar más de veinte años allí03 jul 2026 . Actualizado a las 16:36 h.
La aparición de un cadáver, sin ropa ni caja mortuoria, en un nicho que iba a ser utilizado para un entierro ha abierto una investigación en el cementerio viejo de la iglesia parroquial de San