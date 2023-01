Ingresa en prisión el acusado de provocar un incendio en una casa de A Pobra con dos personas dentro

Estado en el que quedó la vivienda tras el conato de incendio CARMELA QUEIJEIRO

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre acusado de provocar un incendio en su vivienda de A Pobra y dejar dentro a una mujer que tiene una discapacidad que le impide moverse sin ayuda. El suceso está siendo investigado como un caso de violencia machista, aunque tanto el hombre, I. S., de 68 años y nacionalidad extranjera, como la víctima, una mujer de 73 y de la misma nacionalidad, negaron cualquier vínculo sentimental pasado o presente entre ellos. La titular del juzgado número 2 de Ribeira tomó declaración al detenido y decidió su ingreso en prisión el viernes a última hora de la noche.

Si no hay total certeza de las relaciones entre el acusado y una de las víctimas (en otro piso de la casa estaba la dueña del inmueble, que fue quien dio la señal de alarma), lo que parece más clara es la intencionalidad del suceso. Cuando el 112 recibió el aviso de fuego, a la 1.30 de la madrugada del jueves, los bomberos localizaron bombonas manipuladas y material incendiario repartido por toda la estancia, lo que apunta a la voluntad del detenido de provocar un fuego.

Este comenzó en el garaje de la vivienda donde residía el detenido con una mujer, y en la que tenían como vecina del piso de arriba a la propietaria del inmueble. Esta fue quien dio la voz de alarma: «Escuché como arrastraba las botellas de butano por el suelo y salí a ver que pasaba. Me encontré con que el perro estaba fuera y vi el humo. Cuando me di cuenta de que la señora estaba dentro durmiendo, llamé a emergencias», explicó, que aseguró que llevaba tiempo intentando que el hombre dejase de vivir en el bajo debido a conflictos y amenazas de diversa índole, pero sin éxito. Uno de los focos estaba en el garaje, ya que sospecha que el hombre quiso prenderle fuego también a su coche: «No estoy muerta porque me pilló despierta, dijo que quería matarme. Lo hizo a propósito. Ayer avisé a la policía de que me había amenazado».

Cuando los bomberos entraron en la casa, encontraron a la compañera de piso del ahora detenido en la cama, ya que tiene problemas de movilidad en las piernas. Fue evacuada en una ambulancia del 061 al hospital barbanzano, pero en principio, su estado no revestía gravedad. La pareja reside en A Pobra desde el año 2018, pero llevan más tiempo instalados en España, en el vecino municipio de Ribeira. En declaraciones a Europa Press, el alcalde de A Pobra, Xosé Lois Piñeiro, dijo que el ayuntamiento tiene abierto un expediente en servicios sociales porque «es una situación problemática».