O Premio Carlos Mosteiro queda sen dono

Concorreron oito obras, pero o xurado non considerou ningunha merecedora do galardón

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. X. Blanco

06/11/2020 15:26 h

O xurado da terceira edición do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro acordou non entregarlle o galardón a ningunha das oito obras presentadas, sete textos narrativos e un poemario. Así o anunciaron Francisco Castro, director xeral da editorial Galaxia, e María Eulalia Agrelo Costa, filóloga e ensaísta galega, que estiveron acompañados do rexedor local, Xosé Lois Piñeiro; da concelleira Patricia Lojo; do presidente de Barbantia, Manuel Cartea, e da muller do escritor que dá nome ao concurso, Lourdes Briones.

Francisco Castro explicou a decisión do xurado: «Ningunha das obras presentadas nos parece merecedora de recibir o galardón pola súa baixa calidade». Insistiu na necesidade de manter o nivel que o certame acadara nas dúas edicións anteriores: «No fondo, eu creo que debe ser entendida como unha boa nova, pois afirmou por enriba de calquera cousa está a dignidade deste premio».

Tamén María Eulalia Agrelo incidiu en que «o criterio da calidade debe ser prioritario neste tipo de certames» e que as obras asociadas a este recoñecemento «deben ofrecer un mínimo de calidade», tanto no que respecta ao texto coma á trama.

Na súa intervención, Manuel Cartea sinalou que aceptaba e aplaudía a decisión tomada: «Non se pode facer outra cousa nestes casos». O presidente de Barbantia precisou que un premio coma o Carlos Mosteiro ten dúas vertentes: homenaxear unha persoa e, neste caso, fomentar a lectura entre os máis novos, ao se tratar de literatura infantil.

A concelleira Patricia Lojo explicou que «non é un momento fácil para ninguén», facendo referencia á situación sanitaria derivada do covid, sinalando que puido afectar negativamente a produción literaria.

Finalmente, Xosé Lois Piñeiro expresou o seu agradecemento ao xurado: «É unha decisión que hai que tomar con valentía e que esperamos que sirva para ese obxectivo de salvagardar a calidade do premio». Tamén trasladou unha mensaxe de ánimo para que se sigan presentando obras de cara á próxima edición.