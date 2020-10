A Pobra va camino de un tripartito

0

La Voz de Galicia A. L.

02/10/2020 13:03 h

El alcalde pobrense, Xosé Lois Piñeiro, no ha parado de repetirlo desde que accedió al bastón de mando: su objetivo era que el BNG entrase en el ejecutivo local y -junto con el PSOE (con el que ya gobierna)- poder tener la mayoría suficiente para sacar adelante todas sus propuestas, ya que sumarían ocho concejales frente a los cinco del Partido Popular. Después de un año de altos y bajos en la relación con los nacionalistas, parece que por fin ha llegado el momento de iniciar una nueva relación entre las fuerzas de izquierda pobrenses, que previsiblemente será anunciada esta tarde, ya que está convocada una comparecencia pública para «comunicar cambios na composición do goberno municipal».

Con este acto culminaría una semana de acercamiento en el que Nós Pobra y el PSOE admitieron públicamente que había sido un error convocar el 1 de octubre del 2019 un pleno extraordinario para aprobar dos dedicaciones exclusivas aprovechando que no había concejales del BNG en la sesión; puesto que los dos ediles elegidos en las urnas el año pasado habían renunciado y todavía no habían tomado posesión los nuevos. Esta jugada no había gustado a los nacionalistas, y de ahí que ahora la primera maniobra del ejecutivo local para buscar un pacto con el Bloque fuera admitir que no actuaron correctamente. Desde el BNG vieron con buenos ojos el paso dado por el regidor y su equipo, por lo que A Pobra se encamina a un tripartito. Aunque por el momento nadie lo ha confirmado, parecer ser un secreto a voces que se anunciará esta tarde.