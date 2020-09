El gobierno municipal de A Pobra dice que fue un error convocar el pleno en el que se aprobó una dedicación exclusiva y un cargo de confianza

0

La Voz de Galicia A. Lorenzo

29/09/2020 15:49 h

Muchas veces para conseguir algo hay que ceder, y eso precisamente es lo que ha hecho el gobierno local de A Pobra, que hoy anunció públicamente que había cometido una equivocación al celebrar el pleno del 1 octubre, en el que se aprobó una dedicación exclusiva para la concejala de Servizos Municipais y la contratación de un puesto de personal eventual. Aunque ya habían llevado el asunto a varias sesiones plenarias previas, el voto en contra de los nacionalistas y del PP les había impedido sacarlo adelante. Por eso Nós Pobra y el PSOE habían aprovechado que ese 1 de octubre estaban ausentes en el salón de plenos los dos concejales nacionalistas -aún no se habían incorporado los nuevos ediles del Bloque después de que hubiesen dimitido los anteriores- para aprobar su propuesta.

El alcalde pobrense, Xosé Lois Piñeiro -que estuvo respaldado por todos los concejales del equipo de gobierno- leyó hoy un comunicado afirmando que esta maniobra había sido «un erro que supuxo a ruptura das xa moi avanzadas conversas entre as dúas asambleas (Nós Pobra y BNG). A maioría circunstancial empregada, aínda que legal, non representaba o sentir democrático expresado nas urnas pola veciñanza da Pobra».

Además de reconocer dicho error, el regidor destacó su intención de «comenzar de forma urxente e partindo de cero as negociacións coa asamblea local do BNG, con obxectivo de chegar a un acordo para a participación do BNG no goberno municipal». Aunque Piñeiro se mostró reacio a dar más datos sobre este comunicado, admitió que habían tenido algún contacto ya con los nacionalistas, pero esperaban que este comunicado desbloqueara la situación y que permitiera llegar a un acuerdo entre ambas formaciones. Sobre cambiar la moción aprobada en el polémico pleno, señaló: «Modificar non hai nada que modificar. Hai un contencioso que podemos presentar».