Casado pide al Gobierno que retire la limitación marítimo-terrestre de la ley de cambio climático

La Voz de Galicia Ana Lorenzo

09/07/2020 14:43 h

La caravana de la campaña electoral llevó hoy al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, hasta el municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal, donde tuvo la oportunidad de conocer en primera persona cómo se trabaja en una batea, e incluso pudo levantar varias cuerdas para ver el proceso de engorde del bivalvo. Destacó la gran importancia que tiene el sector, no solo para Galicia sino para España, y en este sentido recordó que la nueva ley de cambio climático supone un revés para su futuro."El Gobierno pretende no extender las prórrogas de unos negocios situados en la línea marítimo-terrestre que son fundamentales. Estamos hablando de conserveras, depuradoras o cocederos, y que afectan también directamente a las bateas que es donde tienen que descargar estos mejillones para que luego sean procesados. Tal y como está esta ley de cambio climático sería el fin para este sector, puesto que unos 5.000 establecimientos repartidos en 80 concellos gallegos no podrían asumir el coste de tener que moverse cinco o 15 kilómetros hacia en interior", apuntó Casado.

Por este motivo, recordó que el PP ha presentado una enmienda en el Congreso de los Diputados, y "esperamos que la acepte, porque no entenderíamos que fuera a atacar a este sector primario, que representa más del 2 % del PIB, y que emplea a miles de personas en toda España, y que haría absolutamente imposible su viabilidad económica". El dirigente popular también enumeró "otros ataques del Gobierno a Galicia", empezando por la situación de Alcoa, Ence o As Pontes, hasta la situación del turismo, "donde las ayudas están siendo claramente insuficientes".

Esfuerzo durante la pandemia

En su intervención en el puerto pobrense, Casado también aprovechó para agradecer el esfuerzo de todas las personas que trabajan en el mar, "porque durante los peores meses de la pandemia, no han faltado a su trabajo para mantener el abastecimiento en todos los mercados de España, incluso a veces con pérdidas, y eso es algo que hay que reconocer. El sector pesquero ha estado a la altura". También apuntó que dentro de unos meses se van a negociar los fondos europeos marítimos y de pesca, "y en los últimos siete años esas dotaciones fueron muy importantes y superaron los 1.100 millones de euros. Ahora se habla de que puede haber una minoración, y nosotros lo que pedimos es que se negocien en su totalidad, ya que han beneficiado particularmente a Galicia, porque es la región española más importante en el sector pesquero, y una de las regiones europeas más importantes en algunas de las capturas o en la explotación de los recursos de la ría de Arousa".

Apoyo a Feijoo

Casado también tuvo palabras para animar a todos los gallegos a votar a Núñez Feijoo, del que dijo que "siempre ha antepuesto los intereses de sus paisanos a los de su propio partido". Animó a todos los gallegos a acudir el domingo a las urnas porque se han tomado todas las medidas precisas para que sea un proceso seguro, y destacó que lo hagan con responsabilidad y opten por la "estabilidad" que ofrece el candidato del PP, frente a la otra alternativa: "un mejunje de diez partidos que solo quieren unirse para ganar a Feijoo".

En su visita al municipio pobrense, Pablo Casado estuvo acompañado por el presidente provincial, Diego Calvo, el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, los portavoces municipales de A Pobra y Boiro, Manuel Durán y Juan José Dieste, y por la conselleira do Mar, Rosa Quintana. Esta última le agradeció su interés por venir a conocer la ría, así como "o valor e o esforzo dun sector que traballa diariamente para que todos poidamos ter un alimento". También aplaudió su defensa a favor de los intereses de Galicia, "pelexando porque as normativas que saen da Unión Europea e do Goberno central nos axuden e non nos perxudiquen".