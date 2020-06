A Pobra mantiene la Feira Mariñeira, los viajes por la ría y las rutas teatralizadas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Ana Lorenzo

ribeira 11/06/2020 09:02 h

Aunque todavía se está pendiente de las directrices que marque el Gobierno, desde el Concello pobrense anunciaron ayer que se mantienen varias actividades de ocio para este verano. Las visitas teatralizadas protagonizadas por Serafín Marcos tendrán lugar una vez al mes hasta octubre, y también se mantendrá la Feira Mariñeira a finales de julio, «aínda que os postos concentraranse nos xardíns», explicó la edila Charo Varela, que también anunció que será en este mismo espacio donde se ubiquen los puestos de la Feira de Verán.

Además, se mantiene el programa de viajes por la ría, aunque habrá limitaciones de aforo, y se está estudiando con el sector hostelero la celebración del Entroido Quente. El festival Entrebateas se da casi por descartado, aunque podría haber alguna pequeña actividad.

Por otra parte, aunque las comisiones de fiestas del Nazareno, del Carme dos Pincheiros y do Castelo ya anunciaron que este año no habrá celebraciones, el alcalde pobrense, Xosé Lois Piñeiro, anunció que se está estudiando la posibilidad de que esos días se realicen actividades para poco público, «que significarán que o concello está de celebración. Poderían ser pequenos concertos simultáneos en distintas prazas ou eventos nos que se instalen cadeiras para gardar as distancias».