El contrabando de tabaco cambia las descargas por los envíos a domicilio en Barbanza: «Hay gente que te dice que si está en internet tiene que ser legal»
RIBEIRA / LA VOZ
BARBANZA · Exclusivo suscriptores
La Guardia Civil sigue el rastro de un negocio que muchos creen que es legal29 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Hubo un tiempo en el que hablar de contrabando en Barbanza era hacerlo de las descargas de tabaco en la costa, de una actividad que durante décadas estuvo arraigada en las poblaciones de la ría