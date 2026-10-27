Aparecen 17 bidones de gasolina en Carnota que podrían estar relacionados con una narcolancha interceptada en Portugal

Los bidones fueron localizados por un particular en la playa de Ancoradoiro.

La procedencia de 17 bidones llenos de combustible hallados en la costa de Carnota está bajo investigación, pero todo apunta a que las garrafas que arrastró el mar hasta una playa de Lariño tienen el mismo origen que las 49 localizadas en la ría de Vigo en la madrugada del lunes y que podrían provenir de una narcolancha interceptada en Portugal la semana pasada.

Fue un vecino del municipio carnotano quien avisó a la Policía Local de la presencia de varios bidones esparcidos por el arenal de Ancoradoiro, en la zona de Lariño, el lunes por la tarde. Una patrulla se desplazó a la zona, junto con personal de Bombeiros-GES Muros y agentes del Seprona, y recogieron 17 garrafas de 25 litros de capacidad llenas en su mayoría de gasolina. Los recipientes de plástico, sin etiquetar ni rotular, aparecieron flotando en la línea de marea y el mar fue empujándolos hasta la arena, donde fueron recogidos para iniciar la investigación sobre su procedencia.

Se da la circunstancia de que los envases localizados en Carnota son muy similares a los que aparecieron flotando en la madrugada del lunes en la ría de Vigo y a los que la GNR halló el jueves en la localidad de Esposende. Unos supuestos traficantes, armados con fusiles de asalto, fueron detenidos cuando intentaban zarpar con una lancha cargada de combustible desde la desembocadura del río Cávado. Todo apunta a que pretendían fletar la narcolancha para ir a recoger droga a algún punto del Atlántico cuando fueron interceptados por la gendarmería lusa y una de las hipótesis que se barajan es que hubiesen arrojado los bidones al mar para borrar pistas. La Guardia Civil investiga si las garrafas localizadas frente al puerto de Cangas y ahora también las de Ancoradoiro están relacionadas con esa operación, sin descartar otras hipótesis, como que una embarcación pesquera hubiera perdido su cargamento de combustible accidentalmente.

La zona en la que se interceptó la narcolancha en la costa portuguesa está a 237 kilómetros de la playa de Ancoradoiro, sin embargo, no es infrecuente que las corrientes marinas arrastren hasta el litoral carnotano todo tipo de objetos desde largas distancias. Ocurrió, por ejemplo, con restos de un autobús que cayó al río Duero cerca de Oporto en un trágico accidente hace 25 años.