Muere en los calabozos uno de los detenidos en la redada realizada en Noia

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Uno de los siete detenidos en la operación contra el tráfico de estupefacientes realizada este viernes en Noia falleció ayer cuando se encontraba en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña tras sufrir una indisposición. Según explican fuentes del instituto armado, tras detectarse que el arrestado, de 54 años, comenzó a encontrarse mal, se dio aviso inmediato al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que movilizó una ambulancia medicalizada hasta las dependencias.

El personal sanitario prestó atención asistencial al arrestado en el propio recinto, pero no pudo hacer nada por salvarle la vida y acabó certificando el deceso y por el momento no han trascendido las causas exactas de la muerte. Al haberse producido el fallecimiento mientras el ciudadano permanecía bajo custodia policial, el suceso ha conllevado la apertura de una investigación judicial para determinar las circunstancias de lo ocurrido. El órgano judicial que asume las diligencias del caso mantiene las actuaciones abiertas, motivo por el cual las fuentes oficiales no han aportado más datos.

Los otros detenidos fueron trasladados a los juzgados de Noia para declarar ARTURO REBOYRAS

Al parecer, el viernes cuando fue detenido ya no se encontraba bien y se le ofreció varias veces acudir al médico, pero él se negó siempre. Estaba en la celda durmiendo y por las cámaras de vigilancia se vio que comenzaba a respirar con mucha dificultad, por lo que se solicitó la presencia del personal de urgencias, que nada pudieron hacer por salvarlo porque entró en parada cardiorrespiratoria.

Por otro lado, los otros seis detenidos en la redada pasaron esta mañana a disposición judicial en Noia, donde estuvieron varias horas prestando declaración ante el magistrado. Finalmente, el juez ordenó el ingreso en prisión de cuatro de ellos -dos hombre y dos mujeres-, mientras que otros dos varones fueron puestos a libertad.

La operación de la Guardia Civil tuvo lugar este viernes al amanecer concentrándose en la calle San Bernardo, donde los agentes practicaron dos entradas y registros en otros tantos inmuebles situados muy próximos entre sí, prácticamente uno frente al otro, y señalados como puntos de venta de estupefacientes. El dispositivo arrancó a primera hora de la mañana, cuando numerosos efectivos y vehículos del instituto armado tomaron posiciones en la zona para llevar a cabo de forma prácticamente simultánea las actuaciones en ambas viviendas.

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La operación estuvo dirigida por efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que contaron con el apoyo de agentes del puesto de Noia y de miembros de otras unidades desplazados para participar en el dispositivo. La intervención, desarrollada cuando apenas comenzaba el día, sorprendió a los vecinos de San Bernardo por la cantidad de medios movilizados. Durante las primeras horas de la mañana pudieron verse numerosos vehículos de la Guardia Civil distribuidos por distintos puntos de la calle y agentes desplegados en el entorno de los dos inmuebles objeto de los registros.