¿Quién es Juan y a quién le puso los cuernos? La nueva estafa que hace picar a los vecinos más cotillas de A Pobra

Ana Lorenzo Fernández
Ana Lorenzo RIBEIRA / LA VOZ

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Los carteles publicitando la supuesta infidelidad están pegado en las farolas de la calle Rei Ballesteros de A Pobra
Los carteles publicitando la supuesta infidelidad están pegado en las farolas de la calle Rei Ballesteros de A Pobra A. L.

Varios carteles invitan a escanear un código QR para ver las imágenes que muestran los supuestos engaños de un hombre a su pareja

18 sep 2026 . Actualizado a las 21:00 h.

¿Quién es Juan? y, lo más importante, ¿con quién ha engañado a su pareja? Eso es lo que se preguntan muchos vecinos de A Pobra que estos días se han topado con varios carteles pegados

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