¿Quién es Juan y a quién le puso los cuernos? La nueva estafa que hace picar a los vecinos más cotillas de A Pobra

Los carteles publicitando la supuesta infidelidad están pegado en las farolas de la calle Rei Ballesteros de A Pobra A. L.

¿Quién es Juan? y, lo más importante, ¿con quién ha engañado a su pareja? Eso es lo que se preguntan muchos vecinos de A Pobra que estos días se han topado con varios carteles pegados