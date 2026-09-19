¿Quién es Juan y a quién le puso los cuernos? La nueva estafa que hace picar a los vecinos más cotillas de A Pobra
RIBEIRA / LA VOZ
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Varios carteles invitan a escanear un código QR para ver las imágenes que muestran los supuestos engaños de un hombre a su pareja18 sep 2026 . Actualizado a las 21:00 h.
¿Quién es Juan? y, lo más importante, ¿con quién ha engañado a su pareja? Eso es lo que se preguntan muchos vecinos de A Pobra que estos días se han topado con varios carteles pegados