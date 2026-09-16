Turismo desaloja y precinta un cámping de A Pobra tras reiteradas infracciones de sus clientes: «Esto no es residencial, es vacacional»

La Voz RIBEIRA / LA VOZ

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Agentes de la Policía Autonómica precintó ayer la entrada al cámping pobrense
Agentes de la Policía Autonómica precintó ayer la entrada al cámping pobrense MARCOS CREO

Los incumplimientos de la ley de Turismo en el Ría de Arosa I, como la instalación de estructuras fijas y electrodomésticos de gran tamaño, provocaron el desalojo total del recinto

17 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La irrupción de la Policía Autonómica en el camping Ría de Arosa I, situado junto a la playa de A Lombiña-Cabío en A Pobra, sorprendió en la mañana de este miércoles a residentes y trabajadores.

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