Turismo desaloja y precinta un cámping de A Pobra tras reiteradas infracciones de sus clientes: «Esto no es residencial, es vacacional»

Agentes de la Policía Autonómica precintó ayer la entrada al cámping pobrense MARCOS CREO

La irrupción de la Policía Autonómica en el camping Ría de Arosa I, situado junto a la playa de A Lombiña-Cabío en A Pobra, sorprendió en la mañana de este miércoles a residentes y trabajadores.