Turismo desaloja y precinta un cámping de A Pobra tras reiteradas infracciones de sus clientes: «Esto no es residencial, es vacacional»
RIBEIRA / LA VOZ
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Los incumplimientos de la ley de Turismo en el Ría de Arosa I, como la instalación de estructuras fijas y electrodomésticos de gran tamaño, provocaron el desalojo total del recinto17 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La irrupción de la Policía Autonómica en el camping Ría de Arosa I, situado junto a la playa de A Lombiña-Cabío en A Pobra, sorprendió en la mañana de este miércoles a residentes y trabajadores.