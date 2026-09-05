Muere una senderista por un posible golpe de calor en el monte Pindo

Foto de archivo del helicóptero Pesca II ANGEL MANSO

Una mujer perdió la vida este sábado tras sufrir un percance mientras realizaba una ruta de senderismo en el monte Pindo, en Carnota. Un amplio operativo de emergencia se movilizó para auxiliar a la caminante, que tuvo que ser evacuada por aire debido a la inaccesibilidad del terreno, pero lamentablemente no se pudo hacer nada por salvar su vida.

El suceso se produjo en la zona conocida como Cova da Xoana, un área de exigente orografía situada entre O Fieiro y la cumbre de A Moa. Según las primeras informaciones facilitadas a los servicios de emergencia por un particular, la alarma saltó por un posible golpe de calor, aunque serán las autoridades sanitarias quienes determinen la causa exacta del fallecimiento.

Dada la dificultad para acceder al lugar a pie y la gravedad de la situación, se movilizó al helicóptero de rescate Pesca 2, dependiente del servicio de Gardacostas de Galicia. La aeronave logró completar la extracción de la mujer y poner rumbo inmediato al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Sin embargo, donde se certificó su fallecimiento. Se desconoce por el momento si el óbito se produjo durante el traslado o antes de ser evacuada.