Cinco integrantes de la Orquestra Sons de Aguiño resultan heridos en un accidente en la AG-53 en Ourense

Estado en el que quedó el turismo accidentado en la AG-53 en el que viajaban cinco integrantes de la Orquestra Sons de Aguiño de Ribeira

Cinco integrantes de la Orquestra Sons de Aguiño resultaron heridos este domingo, alrededor de las 11.00 horas, en un accidente de tráfico registrado en el punto kilométrico 86,1 de la autovía AG-53, a la altura de Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense), sobre el viaducto del río Miño, cuando se dirigían a visitar a un amigo en Allariz. El conductor del vehículo que, presuntamente, provocó el siniestro abandonó el lugar tras el impacto, según el testimonio de una de las víctimas. No obstante, la Guardia Civil señala que, por el momento, no tiene constancia de la implicación de un vehículo que se diera a la fuga, extremo que forma parte del relato de las víctimas y que deberá ser esclarecido en el transcurso de la investigación.

Los músicos viajaban en dos turismos. En el primero circulaban cuatro personas, mientras que en el segundo, que fue el implicado en el accidente, viajaban cinco integrantes de la formación. El coche que iba delante se había adelantado ligeramente cuando, según relata Álex Millet, director de la orquesta y uno de los ocupantes del vehículo siniestrado, otro turismo comenzó a adelantarles.

«Circulábamos a unos 120 kilómetros por hora cuando un coche empezó a adelantar. De repente dio un bandazo hacia nuestro vehículo, nos golpeó y, después del impacto, pegó un acelerón y abandonó el lugar», explica Millet, que asegura que el conductor huyó sin detenerse a auxiliar a los ocupantes.

Como consecuencia del impacto, el turismo perdió el control y se salió de la vía. Durante varios segundos fue golpeando alternativamente el guardarraíl y la mediana de la autovía. «Dimos hasta cuatro golpes. El último fue el peor. Ahí vimos cómo estallaban las ventanillas y cómo el coche se desintegraba», recuerda todavía conmocionado. A pesar de las heridas y del estado de aturdimiento tras el accidente, Álex Millet consiguió salir del vehículo y fue quien alertó al 112 para solicitar ayuda.

Hasta el lugar se desplazaron cinco ambulancias, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de emergencia. Los cinco ocupantes del turismo fueron evacuados al hospital Cosaga de Ourense. Tres de ellos recibieron el alta médica horas después con diversas contusiones, cortes y magulladuras. Sin embargo, dos de las integrantes de la formación permanecen ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Una de ellas sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico y continúa en observación, mientras que la otra presenta un brazo fracturado, una fisura en una vértebra y fuertes dolores en la espalda. Ambas permanecen estables, según confirmó este lunes Álex Millet, quien ya ha recibido el alta hospitalaria y se recupera en su domicilio de Ribeira.

Pese a lo ocurrido, la Orquestra Sons de Aguiño mantiene, en principio, el concierto previsto para el próximo 5 de julio en el auditorio de Ribeira. Las dos músicas hospitalizadas no podrán participar en la actuación debido a las lesiones sufridas, aunque la formación confía en poder mantener el compromiso mientras continúa pendiente de la evolución de sus compañeras.