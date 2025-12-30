Serra do Barbanza sella su adhesión a Sogama y enviará sus residuos a Cerceda a partir del 1 de enero

Los presidentes de Sogama y Serra do Barbanza, Javier Domínguez y Pablo Lago, firmaron el convenio ante la mirada de la conselleira Ángeles Vázquez. CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Era cuestión de tiempo, y además el calendario apremiaba. Esta mañana, la mancomunidad Serra do Barbanza, que hasta ahora tenía un sistema propio de gestión de la basura y trataba sus residuos en la planta de Servia, selló su adhesión a Sogama y enviará sus desechos a las instalaciones de Cerceda a partir del 1 de enero. Se pone fin de este modo a «moitos meses de traballo arduo o moi complexo», en palabras de la Conselleira de Medio Ambiente, para alcanzar un acuerdo.

El presidente de Serra do Barbanza, Pablo Lago, y su homólogo de Sogama, Javier Domínguez, firmaron el convenio, que tendrá una vigencia inicial de cinco años, prorrogables, y entrará en vigor este jueves. A partir de ese momento, los residuos de los nueve concellos que enviaban su basura a Servia -Ames, Brión, Carnota, Lousame, Muros, Noia, Pontecesures, Porto do Son y Rois- serán gestionados por Sogama. Eso significa que la mancomunidad, que seguirá encargándose de la recogida, podrá utilizar las instalaciones de la empresa pública para tratar sus desperdicios, como las plantas de transferencia con las que cuenta en Boiro, Santiago o Cee.

El modelo de gestión de basura que quiso ser alternativa a Sogama enfila su cierre

Por su parte, Serra do Barbanza tendrá que adaptar previamente su sistema de contenerización y recogida a la normativa europea para poder depositar de forma separada las diferentes fracciones de residuos. En este sentido, cabe recordar que la mancomunidad empleaba en su planta el sistema húmedo-seco, que no es compatible con la legislación comunitaria, y ese es uno de los problemas que ha acabado derivando en la adhesión a Sogama.

Vertedero colmatado

Otra de las dificultades a las que se enfrentaba la entidad supramunicipal barbanzana era la falta de espacio en sus instalaciones para el depósito de desechos. De hecho, desde el 2024, al colmatarse los vasos de descartes de la planta de Servia, enviaba los residuos no recuperables al vertedero de Sobrado dos Monxes, que ya ha agotado su vida útil y se sellará a final de año.

Tras la firma del documento de adhesión, un acto que estuvo presidido por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez destacó la importancia del acuerdo alcanzado después de meses de trabajo arduo en los que, dijo, todos tenían como objetivo común «dar o mellor servizo á cidadanía e axudar a resolver unha situación de dificultade que a mancomunidade arrastraba desde facía anos».

Serra do Barbanza, abocada a ir a Sogama mientras trata de reflotar su planta de residuos

La incorporación de los nueve concellos de Serra do Barbanza a Sogama supondrá para las instalaciones de la empresa pública en Cerceda asumir 32.000 toneladas adicionales de residuos al año, que se sumarán a las 800.000 que se gestionan actualmente. Además, pasará a dar servicio al 97 % de los municipios de Galicia y a más de 2,3 millones de habitantes.

En este sentido, la conselleira puso en valor el esfuerzo realizado por la Xunta para impulsar mejoras en la planta de Cerceda, así como para renovar y ampliar las diferentes instalaciones en las que se apoya para ofrecer su servicio. En concreto, aludió a las obras de ampliación realizadas en el complejo medioambiental en el 2019, con una inversión de 31 millones de euros, que permitieron ampliar su capacidad de tratamiento en un 81 %, pasando de 550.000 a un millón de toneladas anuales de residuos.

«Este esforzo converteu a Sogama a día de hoxe nunha das plantas máis sostibles e eficientes de toda España e das que menos lixo envían a vertedoiro, en liña coas directivas europeas, ademais de garantir unha capacidade suficiente para dar servizo a toda Galicia», concluyó Ángeles Vázquez.