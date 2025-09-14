Tres colombianos detenidos tras el decomiso de más de 1.000 kilos de cocaína en A Pobra

Los tres colombianos detenidos, en el momento de ser interceptados por la Policía Local de A Pobra.

Tres hombres de nacionalidad colombiana fueron detenidos en A Pobra este sábado pocas horas después de la incautación de más de una tonelada de cocaína en A Pobra. Los tres varones fueron interceptados durante la tarde del sábado por la Policía Local, horas después de que agentes de la Policía Nacional interviniesen un alijo de droga tras una persecución que acabó con decenas de fardos de polvo blanco tirados por el suelo durante la huida de los narcos, que llevaban la mercancía en un remolque.

El operativo en el que tuvieron lugar las detenciones se desencadenó a raíz del aviso a las autoridades de varios vecinos. Informaban de la presencia de tres hombres de aspecto sospechoso que transitaban por el pueblo cargando unas mochilas sin rumbo fijo. En base a esto, los agentes activaron la búsqueda hasta dar con ellos en las inmediaciones del tanatorio. Allí, los policías se entrevistaron y cachearon a los hombres, a los que incluso llegaron a apuntar con el arma.

Los colombianos alegaron inicialmente que se encontraban en Galicia realizando el Camino de Santiago, un relato que no cuadró a los agentes. Entre otras cosas, sospecharon de ellos por portar ropa mojada y con restos de salitre, además de por no contar con toda la documentación en regla. Por este motivo, fueron trasladados a la comisaría de Ribeira con el fin de completar el proceso de identificación por una presunta falta de extranjería, pero sobre todo para constatar si pudieron tener relación con la operativa de narcotráfico marítimo que derivó con la descarga en el litoral de la zona de Cabío de la droga incautada y de otra que no se llegó a requisar.

Tras esto, ya en las dependencias policiales de Ribeira, los tres hombres quedaron detenidos como sospechosos de participar en el alijo intervenido en la madrugada del sábado en A Pobra. En su declaración en la comisaría, los implicados aseguraron que se encontraban en España tratando de buscar trabajo. Por el momento se desconoce cuando pasarán a disposición judicial. La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, permanece abierta a la espera de analizarse todas las cámaras de seguridad del polígono pobrense, además de las grabaciones realizadas en el casco urbano por los dispositivos de tráfico.