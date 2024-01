Ana Pontón llama a la movilización el 18F para hacer historia: «Nunca tivemos tan cerca a presidencia da Xunta»

MARCOS CREO

Como cada año, el BNG escogió Rianxo y el acto de homenaje a Castelao en el aniversario de su muerte para abrir el curso político, un curso que este año está marcado por las elecciones autonómicas del 18 de febrero, como puso de relieve la candidata nacionalista a la Xunta, Ana Pontón, al inicio de su intervención: «Ante cada proceso electoral repítese como un mantra que son unhas eleccións históricas, pero hoxe esa afirmación non é baleira. Estas son as eleccións máis abertas dos últimos 14 anos e as máis importantes da hisotria do BNG porque nunca tivemos tan cerca a presidencia da Xunta».

A lo largo de su discurso, Pontón insistió en la idea de que el 18 de febrero es la fecha del cambio en el Gobierno autonómico y presentó al BNG como única alternativa «real, sen ataduras nin submisións» para propiciarlo: «Temos que aproveitar esta oportunidade para que Galiza gañe e deixar atrás un goberno gris e esgotado. Este país ten un gran futuro, pero necesitamos poñer en marcha o cambio que encabeza o BNG, porque quen é parte do problema non pode ser parte da solución».

Hizo un repaso por los principales problemas que afectan a Galicia, desde la caída demográfica a la crisis de los sectores productivos, la sanidad pública y el «expolio eólico», y aprovechó para avanzar algunas de las acciones que emprenderá si logra los apoyos necesarios para presidir el próximo Ejecutivo gallego: «Nos cen primeiros días poremos en marcha un plan de rescate da atención primaria, porque coa saúde da xente non se xoga. É posible crear unha compañía eléctrica 100 % pública para poñer a riqueza enerxética ao servizo da sociedade, e quero unha Galiza que poña os coidados no centro, comprométome a defender a vellez tranquila e, se son presidenta, Rianxo terá por fin centro de día».

Pensar en grande

Habló también Ana Pontón del modelo territorial del Estado y aseguró que con el BNG al frente de la Xunta reclamarán al Gobierno central todas las competencias y transferencias que le corresponden e «imos pelexar por un estatus político de nación». En resumen, la candidata nacionalista apuntó que «temos que deixar de pensar en pequeno e empezar a pensar en Galiza en grande». Por ello, señaló que el 18F los ciudadanos tendrán que elegir entre dos opciones: «Nestas eleccións decidimos se queremos o pasado e o retroceso do PP ou un futuro de ilusión e esperanza da man do BNG».

Por último, Pontón se mostró convencida de que hay una mayoría social que quiere un cambio y que este es imparable, pero para que se materialice insistió en que es necesario movilizarse: «Está ao alcance da nosa man facer historia. Pídovos un último esforzo para renovar o compromiso e o entusiasmo que nos trouxeron ata aquí. Xuntos podemos facer realidade o soño de Castelao: gobernemos nós a nosa terra».