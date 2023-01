Raúl Frey, el argentino que construye en Palmeira una escalera al cielo de la accesibilidad para su esposa y su suegra

CARMELA QUEIJEIRO

Raúl Frey lleva tres años ejerciendo de cuidador a tiempo completo. Sin embargo, esa no es su profesión. De hecho, hace mucho que no puede trabajar, aunque tiempo atrás fuera un exitoso fontanero.

Ahora se dedica a la atención de su mujer, Encarna, y de su suegra, Josefa, en Palmeira (Ribeira). Las dos son dependientes, aunque por distintos motivos. Encarna padeció un cáncer de mama que, como explica Raúl, «la dejó hecha polvo», y precisa ayuda para su movilidad. En el caso de la madre, de 89 años, la caída que sufrió hace ya tres años hizo que se fracturara el coxis y la obligó a precisar de un andador y unas manos amigas.

Frente a esta realidad, un obstáculo añadido: las escaleras. Como en tantos otros casos, la vivienda de la familia Frey-Rial no es accesible, razón por la que tanto Josefa como Encarna llevan tres años prácticamente encerradas dentro de su vivienda.

Por esta razón, y ante una falta de fondos económicos para hacer frente al importe que supone un elevador automatizado, este hombre tuvo que aguzar su ingenio, resultando en el diseño y ejecución de un pequeño montacargas casero que su mujer utiliza para poder subir y bajar los escalones que los separan del mundo exterior, aunque sea solo en casos de urgencia.

Tutoriales de bricolaje

«El artilugio no está terminado todavía, pero cumple su objetivo. Tiene el mismo funcionamiento que un elevador, pero de forma más rudimentaria: en lugar de un engranaje, usa un cable, pero cuenta con su propio motor», explica la mente detrás del invento.

Este modesto producto supone el fruto de muchas horas de trabajo, aunque, reconoce Raúl Frey, no le quedaba ninguna otra opción: «Es la primera vez que hago una cosa así, pero era una cuestión de necesidad. El ver a mi mujer bajando sentada, con el culo apoyado en el suelo escalón por escalón, da mucha pena. Miré por internet y había varios modelos, supongo que gente como yo también tuvo la necesidad de hacer aparatos de este tipo».

Pese a que los vídeos ayudaran, lo cierto es que el barbanzano ya contaba con una gran maña para los trabajos manuales, algo que se explica por su anterior profesión: «Hacía apaños de albañilería, cuartos de baño, cocinas, instalaciones eléctricas… No me resulta demasiado difícil realizar este tipo de trabajos manuales».

Pese a que la situación que vive Raúl junto a su familia sea crítica, lo cierto es que llegaron a Barbanza buscando un futuro mejor. Antes de asentarse en la comarca vivían al otro lado del Atlántico, en Argentina. Salieron a inicios del siglo por la crisis económica: «Mi suegra residió allí durante cincuenta años, pero nos vinimos todos hace 23. Había mucha inflación, de un día para otro cambiaban los precios. Es un poco lo que está pasando aquí ahora, pero de una forma más grave. Ni siquiera con el trabajo nos daba para vivir».

Manos amigas

Ahora, pese a que reciban apoyo por parte del servicio de atención en el hogar del Concello de Ribeira, Raúl Frey, que ya supera los sesenta años, no da abasto cuidando de su familia: «Viene a menudo una chica que nos echa una mano y lo agradecemos mucho, porque el resto del día solo estoy yo para atenderlas. Les preparo la comida, las ayudo al bañarse, les pido las citas médicas... Me es imposible trabajar».

Sobre cuál es el modo de sustento de la familia, Raúl Frey reconoce que todos los gastos recaen en las pensiones por dependencia: «Nos mantenemos todos a base de las prestaciones, y hay muchas cosas que pagar. Por ahora, es como vamos tirando».

Al preguntarle sobre cuál es el gasto que les supone más difícil afrontar, el antiguo fontanero no duda al responder: «Lo que más nos está afectando ahora mismo es el coste que suponen los medicamentos de mi suegra. Son casi 100 euros todos los meses, nos quita de comer».

En cuanto qué depara el futuro para la familia, este hombre no ve todavía un rayo de esperanza alguno mientras sigue con su elevador. Sin trabajo y al cuidado de dos personas que lo necesitan, solo espera poder darle el toque final a su elevador para que, al menos, su suegra se atreva a usarlo: «Ella no quiere utilizarlo todavía, solo sube y baja mi mujer. Por eso, cuando le pasa algo importante, llamo a la ambulancia. Ellos se encargan de trasladarla, a veces sentada y otras en camilla, pero no hay otra vía».