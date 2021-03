La Xunta asegura que Europa dejará de financiar los modelos de gestión de residuos alternativos a Sogama

0

La Voz de Galicia M. Gómez

Ribeira 10/03/2021 13:49 h

La Xunta ha dado a conocer que la Unión Europea dejará de financiar los modelos de gestión de residuos alternativos a Sogama. Así, afirman desde la Administración autonómica, se lo comunicaron representantes del Ministerio para la Transición Ecológica en una reunión sectorial de medio ambiente con las comunidades autónomas. En la práctica, esto afectaría a las plantas de tratamiento de basura de Lousame y de Nostián.

Según indican desde la Consellería de Medio Ambiente, la Unión Europea dejará de habilitar mecanismos de financiación para los sistemas de recogida de residuos basados en tratamientos mecánico-biológicos, conocidos como TMB, que se basan en la recogida conjunta de todos los residuos que, una vez en la planta, se separan mecánicamente, destinando los desechos orgánicos a la producción de compost. Asegura la Xunta que este es el sistema que se utiliza en las plantas de Lousame y Nostián y que, por tanto, ante la falta de financiación por parte de Europa, «parecen modelos a extinguir», mientras que se primará el de Sogama, con la separación selectiva de la basura en origen depositando cada fracción en el contenedor correspondiente.

Ataque directo

La respuesta por parte de la empresa que gestiona la planta de Lousame, que pertenece a la mancomunidad de municipios de Serra do Barbanza, no se ha hecho esperar y ha sido rotunda. Aseguran que la Xunta se basa en «falsedades» para «un ataque directo a unos modelos de gestión con unos índices de recuperación y reciclaje muy superiores a los de los municipios del área de Sogama». Y van más allá: «Esto responde a una intención de justificar la continuidad de un modelo, el de Sogama, que no garantiza el cumplimiento de la normativa europea en cuanto a la recogida selectiva de toda la materia orgánica, algo que sí hacen las plantas de Lousame y Nostián».

Desde la planta de Lousame apuntan que Galicia está a la cola de España en cuanto a recuperación de materia orgánica, unas cifras, aseguran, que serían prácticamente nulas si no fuera por los dos modelos alternativos a Sogama y por el programa de compostaje puesto en marcha por la Diputación de Pontevedra en toda la provincia.

Por último, son tajantes al afirmar que se pretense «engañar a la ciudadanía dando a entender que en las instalaciones de Lousame se trata la basura mezclada cuando existen sistemas de tratamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos completamente separados, y en el caso de la fracción de inorgánico se realiza la recogida selectiva en distintos contenedores».