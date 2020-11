La cifra de contagios en el área sanitaria de Santiago y Barbanza baja, a pesar del cribado masivo de Ribeira

0

La Voz de Galicia A. Lorenzo

14/11/2020 14:24 h

La situación en el área sanitaria de Santiago —que incluye a los 11 concellos de Barbanza— ha experimentado una ligera mejoría en los últimos días, y cada vez son menos las personas con covid que están a tratamiento, a pesar de que el porcentaje sigue siendo elevado. En el último informe de Sanidade, el número de contagiados pasaba de 1.130 a 1.085, y también descendían los hospitalizados, que se quedaban en 47 (siete menos que en la jornada previa), de los que 14 permanecen en la uci. La buena noticia es que se produjeron 101 altas, frente a los 52 nuevos contagios que se detectaron en los 44 concellos que forman parte de la zona de influencia de la gerencia compostelana.

Esto quiere decir que, a pesar del cribado masivo que desde el jueves se está llevando a cabo en Ribeira —y que hasta el lunes no se darán a conocer los resultados—, no se está produciendo un incremento significativo del número de casos. De hecho, según explicó el alcalde, Manuel Ruiz Rivas, la situación parece que comienza a contenerse y en las últimas horas solo tiene constancia de que «na comarca houbo cinco novos positivos, dos que dous eran de aquí. Non teño datos das altas que houbo, pero penso que deberemos estar máis o menos igual, sobre uns 44 casos».

Insistió en que la acumulación de positivos por los brotes detectados en dos cerqueros y una floristería, unidos a los casos sueltos que no tenían relación entre sí, dispararon todas las alarmas, pero confió en que el pico de contagios ya se esté superando. Para ello, animó a todos a seguir manteniendo las medidas de seguridad y a participar en el cribado.

En este sentido, durante la jornada del viernes pasaron por las instalaciones de la lonja de Ribeira, 910 de los 1.440 ribeirenses de entre 40 y 50 años que estaban citados, lo que supone un 70%. Durante la jornada de hoy se efectuarán los últimos test, y no será hasta mañana cuando se informe si se detectaron casos asintomáticos con estas PCR.

Por el momento, y debido a la situación que está atravesando Ribeira, continúa pintado de rojo en el mapa de Sanidade, mientras que Porto do Son y Boiro permanecen en el nivel dos de alerta y Mazaricos, Noia y Muros en el uno.

Un nuevo caso en O Grupo

El número de alumnos con covid en los centros escolares de Barbanza ha vuelvo a subir, aunque con solo un nuevo caso: el positivo detectado en el colegio O Grupo de Ribeira. En estos momentos, la capital barbanzana es la que tiene más centros con alumnos con covid —seis—, seguido de Noia con tres y Porto do Son con dos.

Según los datos de la Consellería de Sanidade, en total, son 22 estudiantes enfermos en 17 instalaciones educativas, en las que hay dos aulas cerradas: una en la escuela infantil A Galiña Azul de Mazaricos y otra en el CEIP de Palmeira. Sin embargo, está previsto que la próxima semana pueden regresar a clase.