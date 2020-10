Hemeroteca: La falta de espacio obligaba a los alumnos del instituto de Ribeira a ir a clase por turnos

No disponible

No disponible

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. X. B.

22/10/2020 15:09 h

No había covid ni clases telemáticas como hoy en día, pero hace 40 años, los alumnos del instituto de Ribeira también tuvieron que hacer turnos para asistir a clases. En aquel entonces, el desencadenante de la medida fue la falta de espacio para dar cabida a todos los estudiantes. El centro ribeirense no solo daba cabida a los jóvenes del municipio, sino que también cursaban en él sus estudios chavales llegados desde A Pobra, Boiro y Porto do Son. En total, había nada menos que 750 alumnos de Bachillerato.

El director del instituto, Ricardo Moreno, explicaba que se había permitido tramitar la matrícula a esta cantidad de estudiantes porque existía un compromiso para ampliar las instalaciones que no se había cumplido. Debido a esa falta de espacio, 250 estudiantes tenían que quedarse en casa cada semana.

Así ocurría desde que había arrancado el curso y así continuó hasta comienzos de noviembre. La solución llegó con la cesión de tres aulas de la escuela náutica y con la adquisición de un nuevo compromiso de ampliar el instituto de cara al siguiente curso.