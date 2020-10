Los vecinos de Pontenafonso, en pie de guerra contra una depuradora

0

La Voz de Galicia

Noia 21/10/2020

Los vecinos del núcleo noiés de Pontenafonso están en pie de guerra desde que hace unos días se pusieron en marcha las obras para construir una depuradora de aguas residuales a escasos metros del parque infantil instalado en el lugar hace un par de años.

Los trabajos comenzaron la semana pasada con la excavación de un enorme foso y fue entonces cuando saltaron las alarmas: «Están facendo unha depuradora ao lado das casas, a dous metros do parque e pegada ás mesas onde merendan os nenos, cando hai sitio e sitio para instalala», se quejaba uno de los vecinos molestos con la actuación, que se concentraron junto a la obra para dejar clara su oposición a la localización elegida. Otro residente explicaba que la mayoría de las viviendas del núcleo están conectadas a la red situada hacia el lado opuesto del punto donde se construye la EDAR, «e queren poñer un bombeo alá para mandar as augas a este lado. Non ten sentido ningún».

Ante las quejas, el alcalde de Noia, Santiago Freire, explicó que el proyecto de la depuradora está en tramitación desde el 2014, un proceso que se ha alargado en el tiempo debido a que la instalación de emplaza en un espacio de la Red Natura y fue preciso obtener el permiso de diversos organismos para ejecutarla: «O estudo e a autorización ambiental que se tramitaron todos estes anos estableceu a ubicación da EDAR, non é unha decisión do Concello nin do goberno local. É a única ubicación posible».

Sobre la preocupación vecinal, el regidor cree que se está generando «unha alarma innecesaria», puesto que se guarda la distancia requerida por la normativa con respecto a las viviendas y no afecta al parque infantil: «A depuradora non vai prexudicar nin molestar, vai ir perfectamente selada e fai funcionar correctamente». Además, recuerda que desde hace años en el lugar hay vertidos de aguas residuales, un problema que se solucionará con la nueva instalación: «Esas canalizacións xa estaban aí, só que agora en lugar de verter directamente irán conectadas á EDAR».