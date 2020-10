El Félix Muriel y el Bayón se suman a la lista de centros con alumnos contagiados

Muros y Ribeira son los otros dos concellos en los que se han detectado más positivos en los últimos siete días

En la última semana se han detectado en el municipio de Noia entre siete y 14 positivos, lo que ha provocado que hoy aparezca teñido de color amarillo en el mapa de alerta por covid que publica la Consellería de Sanidade, en el mismo nivel que continúan una jornada más los municipios de Muros y Ribeira, mientras que Boiro lo ha abandonado porque ha bajado la incidencia del virus en este ayuntamiento, ya que lleva 14 días que se han reducido a la mitad el número de casos positivos.

A pesar de que esta herramienta de la Xunta sirve para conocer la evolución de la pandemia en la comarca, este mapa informa de los contagios detectados en los últimos siete días y no de los que están activos en la actualidad, puesto que hay que contabilizar los que había previamente a esas fechas. Así, en estos momentos el concello de Porto do Son es donde hay más enfermos a tratamiento, algo más de una veintena, y sin embargo no aparece señalizado en el mapa de Sanidade porque el número de nuevos positivos ha remitido en los últimos días.

