El PSOE de Boiro acusa a la cúpula del PP de estar detrás de los movimientos para una moción de censura

Ciudadanos reconoce contactos, pero mantiene que por ahora no son sólidos

Que el PSOE hiciera públicas sus sospechas de que en Boiro se está fraguando una moción de censura para apartar a José Ramón Romero de la alcaldía no ha causado demasiada sorpresa entre los demás grupos políticos, que estaban al tanto de los incesantes rumores que desde hace unas semanas apuntan en esa dirección. El PP, principal partido de la oposición, mantiene lo dicho por su número dos en el Ayuntamiento boirense, que no hay nada y que el paso dado por los socialistas es una cortina de humo, pero Manuel Velo reconoció ayer que «algo hai». El tiempo dirá si es así o no, pero todo apunta a que quedan por delante meses convulsos para la política local.

