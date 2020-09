Medio Ambiente recomienda no interactuar con el arroaz solitario

0

12/09/2020

La Consellería de Medio Ambiente ha lanzado un comunicado para recomendar a los vecinos de las comarcas de Muros y Noia que no interactúen con el arroaz solitario que durante las últimas jornadas se ha dejado ver por diversos puntos del litoral. Explica que se trata de un ejemplar de tursiops truncatus que ya fuera avistado meses atrás por profesionales del mar de esta misma zona.

Desde Medio Ambiente recuerdan a los ciudadanos que se trata de un animal salvaje y no una mascota, por lo que piden que no se le facilite comida ni se invada su radio de contacto nadando cerca de él. También inciden en la importancia de no tocarlo.

En caso de que el arroaz sea avistado desde una embarcación, debe adoptarse una posición de indiferencia, evitando cambiar de dirección o de velocidad de forma brusca.

La Consellería de Medio Ambiente hace referencia a que la presencia de este tipo de animales es habitual en las rías gallegas en cualquier época del año, si bien, destaca como peculiar el hecho de que este ejemplar en concreto esté siempre solo. Explica que esta especie suele convivir en manadas de unos 15 integrantes.