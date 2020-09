Cabo cerró la Bandera de la Concha reforzado en el séptimo puesto

0

13/09/2020 16:23 h

Cabo da Cruz se despide de la Bandeira da Concha en séptima posición. Pero al contrario de lo que ocurrió hace 15 días, en esta ocasión las sensaciones fueron muy diferentes para los boirenses. A pesar de que en la primera final habían sufrido para seguir el testigo de las traineras vascas, esta mañana de domingo se resarcieron firmando una gran actuación, en la que estuvieron a un puñado de segundos de coger a Donostiarra, Bermeo y Santurtzi.

«O posto é o mesmo que o do primeiro día, pero a regata foi completamente diferente. Quedamos satisfeitos do traballo, pelexamos de principio a fin», afirmó el técnico de la bancada, un Beni Silva que reconoció que necesitaban una actuación así. Después de una buena arrancada, los barbanzanos lograron mantener el ritmo durante el primer largo y tomar la ciaboga prácticamente a la par que Bermeo y Donostiarra. En la vuelta a tierra, llegaron a ponerse a solo cinco segundos de los primeros, aunque finalmente no les pudieron dar caza.

Seguir creciendo

Cabo da Cruz sabe que para hacer un buen papel en un campo de regatas como el de San Sebastián es necesario talento, pero también experiencia. Es por ello que apuestan de mantener le bloque los próximos años para que siga creciendo. «Esta é unha regata que hai que ter moi trillada. Os rapaces fixeron unha gran regata. Baleiráronse», destaca Silva: «Estivemos moi preto do resto, á par, e iso fainos ver o final da tempada con outros ollos». Los barbanzanos cerrarán la temporada el próximo fin de semana, en Bermeo y Portugalete, donde se celebrarán las últimas dos regatas de la Liga ACT.

Campeona de nuevo

La que sí celebró la victoria en la Bandera de la Concha fue otra vecina de Boiro, Sandra Fungueiriño, que suma su segunda enseña en San Sebastián. La remera de Orio se impuso por 14 segundos en la general a la trainera de Donostiarra, en la que también compite la boirense Natalia Tubío. Al igual que ocurrió en la temporada de la Liga Euskotren, ambas traineras cuajaron una gran batalla, que cayó del lado de Orio.