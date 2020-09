Los restos del Divina del Mar, más cerca del desguace

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia J. M. Jamardo

04/09/2020 21:39 h

Después de unos diez meses dando tumbos en las rocas próximas al castro de Baroña, el cerquero Divina del Mar está más cerca de reposar para siempre en un desguace. Así lo confirmó el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo.

El barco encalló en unas rocas el 12 de noviembre cuando se encontraba muy cerca de su puerto base, Portosín. Como consecuencia del accidente, murió uno de sus tripulantes al intentar saltar a tierra y caer encima de las piedras. El resto de los marineros fueron rescatados por otras embarcaciones que estaban en las inmediaciones.

A partir de esa aciaga jornada, se intentó salvar el barco y retirar sus restos. Los malos accesos complicaron las labores, porque es muy difícil llegar con vehículos a la zona donde se encuentra. Una empresa privada fue contratada por la aseguradora para quitar la nave. En las primeras semanas se sacaron los materiales contaminantes y también las piezas pequeñas. Sin embargo, todavía quedaba lo peor: el casco. La empresa intentó negociar con los propietarios de los terrenos para acceder al barco, pero algunos dueños de fincas se negaron por la irrisoria indemnización que les ofrecían.

Antes del invierno

El regidor, Luis Oujo, reconoce que ahora está muy cerca la retirada del amasijo de hierros que está en la zona. En este sentido, indicó: «A intención é que a empresa empece os traballos nos próximos días, antes de que veña o inverno, xa que despois será máis difícil debido ao mal estado dos camiños».

Oujo señala que el problema que impedía sacar los restos del lugar es que no se podía acceder por los caminos actuales con maquinaria pesada y, por eso, «intentouse negociar cos donos das fincas pero non se chegou a acordos con algún deles». Sin embargo, la situación dio un giro en las últimas semanas y, según apuntó, ya no es necesario abrir una pista.

Accesos existentes

«O barco xa está bastante desfeito despois de tantos meses batendo coas rochas. Agora xa non fai falla traer maquinaria tan grande, pois é suficiente unha máis pequena», explica Oujo. Así que ya no es necesario un camino más ancho para que pasen grandes vehículos y son suficientes los accesos existentes. El regidor indicó que si todo transcurre como esperan, en las próximas semanas los restos de la nave ya serán historia, puesto que la empresa encargada de sacar el Divina del Mar, «quere facer os traballos o antes posible e non facelo en inverno».

El cerquero portosinense quedó atrapado entre las rocas y a pesar de los esfuerzos ya no se pudo sacar por el mar. Ahora solo queda retirar el casco y dejar la zona tal y como estaba antes del trágico accidente.