La Voz de Galicia Marta Gómez

On fire 27/08/2020 05:05 h

Agora que é inevitable falar de abrochos, contaxios, máscaras de protección e demais palabras que hoxe están incorporadas ao noso vocabulario diario e que hai apenas seis meses nin nos pasaban pola cabeza, a quen máis e a quen menos róndalle outro termo que xa é de uso común: confinamento. Pensamos que non o soportaríamos e sobrevivimos dous meses encerrados nas nosas casas, cada un aguantando como puido. A min daquela deume por facer deporte on line (algo que non volvín poñer en práctica desde que tivemos carta verde para abandonar o encerro), e agora que a sombra do covid volve ameazarnos en cada esquina e os maiores volven estar no punto de mira pola súa vulnerabilidade ante o virus, veume á mente un día no que me estaba preparando para seguir por Internet unha clase de baile. Entón souben que morrera o noso veciño Saturnino, e quitáronseme as ganas de bailar.

Saturnino era unha das caras amables da Marquesa, un deses homes bos aos que todo o mundo aprecia, unha peza máis da paisaxe da nosa infancia, outro dos avós dunha aldea que cada vez é menos a que era. Postos a morrer, tanto ten como, pero el foise de mala maneira, non merecía marchar na máis absoluta soidade. El, que sempre estivo para acompañar aos que foron antes ca el. Pasou a ser un número máis dunhas estatísticas que comezan a medrar de novo. E agora que os mortos a causa do covid volven, que as residencias de maiores son outra vez un foco de preocupación e non está nada claro como será a volta aos colexios, é o momento de lembrar aos que xa non están e coidarnos, a nós mesmos, e aos demais.