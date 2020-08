La suspensión de la regata de Perillo deja en el aire la lucha por el ascenso del Puebla

0

La Voz de Galicia j. m. jamardo

ribeira/la voz 09/08/2020 13:23 h

La suspensión de las regatas que tenían que disputarse ayer en aguas de Perillo debido a las restricciones en la comarca coruñesa por el avance del covid-19, pueden traer consecuencias para el Club de Remo Puebla, único equipo de Barbanza que participa en la Liga B. Los pobrenses lideran la tabla clasificatoria con 24 puntos después de cuatro pruebas disputadas. Ganaron las cuatro y por lo tanto encabezan con claridad la tabla clasificatoria. El calendario incluye ocho pruebas, pero para que el torneo de este año sea válido es necesario que se disputen más de la mitad. La de ayer era la que superaba el ecuador, lo que supondría que habría ascensos.

El presidente del Puebla, Antonio do Carmo, comentó que esta eventualidad es un contratiempo para todos, y en especial para la Liga. Pero la entidad barbanzana también puede salir perjudicada ya que «se por cuestións do coronavirus non hai máis probas, a competición non se dá por válida, polo tanto non hai ascensos nin descensos en ambas categorías», subrayó

Hasta ahora se disputaron la mitad de las regatas y faltan otras cuatro. La de ayer, una en Castropol, que posiblemente no se realice, y dos en A Pobra. Do Carmo confía en que por lo menos se celebren las de Barbanza para poder luchar por el ascenso.